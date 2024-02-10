السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يتابع انطلاق الدراسة بالفصل الدراسى الثانى

رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية يتابع أول أيام الدراسة

تفقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، سير الدراسة بكليات ومعاهد الجامعة فى بداية الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، رافقه خلال الجولة الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور على عبدالمحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء ووكلاء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية.

تضمنت الجولة تفقد كليات المجمع الطبى، ومجمع العلوم الإنسانية، وكلية الهندسة، وكلية الحاسبات وعلوم البيانات، وكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية.

واطمأن رئيس الجامعة خلال الجولة على انتظام العملية التعليمية داخل كليات الجامعة، واكتمال الاستعدادات لاستقبال الطلاب بمختلف كلياتها، وشدد الدكتور قنصوة على ضرورة تقديم كافة سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة في الجامعة، ما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

 كما استمع قنصوة لشرح عمداء الكليات عن آلية وإجراءات كل كلية عن التجهيزات التي تمت لاستقبال الطلبة مع مطلع الفصل الدراسي الثاني، وذلك من خلال الخدمات التعليمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس، وجاهزية القاعات والجداول الدراسية والمعامل، وأيضًا خدمات الصيانة والأمن والمواقع الإنشائية بالكليات، ووجه قنصوة بضرورة المتابعة المستمرة لضمان تطبيق كل الإجراءات والتدابير الصحية لسلامة كل منتسبى جامعة الإسكندرية.

في سياق آخر، شاركت كلية طب الأسنان في معرض "إيدك" AEEDC 24 بدولة الإمارات العربية، والذي يعد أكبر معرض دولي لطب الأسنان حول العالم، وذلك في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين كلية طب الأسنان جامعة الأسنان وجامعة مانشيستر البريطانية.

وقال الدكتور أحمد عبدالحكيم، عميد كلية طب الأسنان، إن معرض "إيدك" يحظى بمكانة عالمية، ويزوره أكثر من 40 ألف زائر من مختلف دول العالم، لافتًا إلى أن المؤتمر يعد مؤتمرًا مهمًا لخبراء طب الأسنان والأكاديميين والمتخصصين في جميع أنحاء العالم، مؤكدا أن المؤتمر يتناول التطورات والأبحاث في مختلف التخصصات في مجال طب الأسنان. 

رئيس جامعة الإسكندرية يتابع اول ايام الدراسة
رئيس جامعة الإسكندرية يتابع اول ايام الدراسة
رئيس جامعة الإسكندرية يتابع اول ايام الدراسة
رئيس جامعة الإسكندرية يتابع اول ايام الدراسة
رئيس جامعة الإسكندرية يتابع اول ايام الدراسة
رئيس جامعة الإسكندرية يتابع اول ايام الدراسة
رئيس جامعة الإسكندرية يتابع اول ايام الدراسة
رئيس جامعة الإسكندرية يتابع اول ايام الدراسة
رئيس جامعة الإسكندرية يتابع اول ايام الدراسة
رئيس جامعة الإسكندرية يتابع اول ايام الدراسة
جامعة الإسكندرية سير الدراسة الفصل الدراسي الثاني جمع العلوم الإنسانية المجمع الطبي

مواد متعلقة

جامعة الإسكندرية تشكل لجنة لتنمية الوعى واكتشاف المواهب لدى الطلاب

جامعة الإسكندرية تشارك فى أكبر معرض لطب الأسنان بالإمارات

الأكثر قراءة

عاجل| فلسطين: مصر الأكثر حرصًا على إدخال المساعدات إلى غزة.. وبايدن "مخطئ"

عاجل| قبل رمضان.. تفاصيل خطة نتنياهو لاجتياح رفح الفلسطينية

تحديث لحظي.. تعرف على أسعار الذهب في السوق المصري اليوم السبت

قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة

إزالة "جسم غريب" من عين طفل فلسطينى بـ"طب طنطا".. وأمه تشكر الرئيس السيسى

لمدة شهر.. غلق كلى لميدان أسفل طريق الدائرى الأوسطى "كوبرى بتروجيت"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

المعارضة الإسرائيلية: تخفيض التصنيف الائتمانى يظهر فشل حكومة نتنياهو

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح

عاجل| قبل رمضان.. تفاصيل خطة نتنياهو لاجتياح رفح الفلسطينية