رئيس جامعة الإسكندرية يتابع انطلاق الدراسة بالفصل الدراسى الثانى

تفقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، سير الدراسة بكليات ومعاهد الجامعة فى بداية الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، رافقه خلال الجولة الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور على عبدالمحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء ووكلاء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية.

تضمنت الجولة تفقد كليات المجمع الطبى، ومجمع العلوم الإنسانية، وكلية الهندسة، وكلية الحاسبات وعلوم البيانات، وكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية.

واطمأن رئيس الجامعة خلال الجولة على انتظام العملية التعليمية داخل كليات الجامعة، واكتمال الاستعدادات لاستقبال الطلاب بمختلف كلياتها، وشدد الدكتور قنصوة على ضرورة تقديم كافة سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة في الجامعة، ما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

كما استمع قنصوة لشرح عمداء الكليات عن آلية وإجراءات كل كلية عن التجهيزات التي تمت لاستقبال الطلبة مع مطلع الفصل الدراسي الثاني، وذلك من خلال الخدمات التعليمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس، وجاهزية القاعات والجداول الدراسية والمعامل، وأيضًا خدمات الصيانة والأمن والمواقع الإنشائية بالكليات، ووجه قنصوة بضرورة المتابعة المستمرة لضمان تطبيق كل الإجراءات والتدابير الصحية لسلامة كل منتسبى جامعة الإسكندرية.

في سياق آخر، شاركت كلية طب الأسنان في معرض "إيدك" AEEDC 24 بدولة الإمارات العربية، والذي يعد أكبر معرض دولي لطب الأسنان حول العالم، وذلك في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين كلية طب الأسنان جامعة الأسنان وجامعة مانشيستر البريطانية.

وقال الدكتور أحمد عبدالحكيم، عميد كلية طب الأسنان، إن معرض "إيدك" يحظى بمكانة عالمية، ويزوره أكثر من 40 ألف زائر من مختلف دول العالم، لافتًا إلى أن المؤتمر يعد مؤتمرًا مهمًا لخبراء طب الأسنان والأكاديميين والمتخصصين في جميع أنحاء العالم، مؤكدا أن المؤتمر يتناول التطورات والأبحاث في مختلف التخصصات في مجال طب الأسنان.

رئيس جامعة الإسكندرية يتابع اول ايام الدراسة

رئيس جامعة الإسكندرية يتابع اول ايام الدراسة

رئيس جامعة الإسكندرية يتابع اول ايام الدراسة

رئيس جامعة الإسكندرية يتابع اول ايام الدراسة