الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

كشف مجاني على 1993 مريضا بقافلتين طبيتين ببرج العرب في الإسكندرية

قوافل طبية ببرج العرب
قوافل طبية ببرج العرب

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلتين طبيتين ببرج العرب؛ في إطار مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة” وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار- وزير الصحة والسكان، واللواء محمد الشريف- محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا- وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وإدارة الطب العلاجي وإدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان.

ونفذت القافلة الأولى بقرية بنجر 18على مدار يومين بالوحدة الصحية للقرية، أم القافلة الثانية بقرية بنجر 19 على مدار يومين آخرين، بالوحدة الصحية للقرية، حيث تبتعد القريتين 21 كم عن أقرب مستشفي عام (مستشفي برج العرب المركزي).

وأوضحت الدكتورة غادة ندا أن القافلتين ضمتا 9 تخصصات (باطنة - اطفال  - جراحة - عظام - نساء - تنظيم أسرة- أسنان - جلدية - رمد) وشارك فيهما معا 110 أعضاء من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

تحويل 11 حالة للمستشفيات 

وأشارت إلى أنه تم خلال القافلتين توقيع الكشف الطبي على 1993 مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 11حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

تثقيف صحي لأكثر من ألف مواطن بالقرى 

ومن جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلتين إجراء 359 تحليلا طبيا بمعمل الدم و169 تحليلًا بمعمل الطفيليات و11 أشعة سينية، علاوة على فحص 311 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحي لعدد 1191 مواطن من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.

قوافل طبية ببرج العرب
قوافل طبية ببرج العرب
قوافل طبية ببرج العرب
قوافل طبية ببرج العرب
قوافل طبية ببرج العرب
قوافل طبية ببرج العرب
قوافل طبية ببرج العرب
قوافل طبية ببرج العرب
مديرية الشئون الصحية قافلتين طبيتين برج العرب حياة كريمه صحة الإسكندرية

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