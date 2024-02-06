الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة الإسكندرية" تتابع سير العمل بالمكاتب التابعة

وكيل صحة الإسكندرية
وكيل صحة الإسكندرية تتابع سير العمل

تفقدت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، سير العمل من خلال المرور المفاجئ على عدة منشآت صحية بالمحافظة، تضمنت: مكتب صحة مينا البصل- مكتب صحة كرموز- مركز طب أسرة العامود- مركز طب أسرة أبيس 8- دار المحفوظات.

جاء ذلك بمشاركة الدكتورة هناء عبدالرحيم، مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة هبة أمين، مدير إدارة المتابعة والرقابة الداخلية.
 

وتابعت وكيل الوزارة تقديم جميع الخدمات الصحية للمترددين، والتأكد من توافر الألبان الصحية المدعمة للأطفال المستحقين وتطبيق سياسة حوكمة صرف الألبان وتوافر الأدوية الأساسية، وكذلك التأكد من سير العمل ضمن منظومة ميكنة خدمات مكاتب الصحة. 


وشددت على تواجد الأطقم الطبية والالتزام بتقديم كل الخدمات الصحية المتوفرة بالوحدات.

 

وكانت قد نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بقرية بنجر 1 ضمن مبادرة حياة كريمة.

 

وقالت الدكتورة غادة ندا، وكيل صحة الإسكندرية، إن القافلة ضمت 9 تخصصات (باطنة- أطفال- جراحة- عظام- نساء- تنظيم أسرة- أسنان- جلدية- رمد)، وشارك فيها 59 عضوًا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.


وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 995 مريضًا من أهالي المنطقة، وتم صرف العلاج مجانًا بالكامل لهم، وتحويل 6 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى، واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

 

كما أوضحت الدكتورة رشا فوزي، منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، أنه تم خلال القافلة إجراء 171 تحليلًا طبيًا بمعمل الدم بالقافلة و65 تحليلًا بمعمل الطفيليات و7 أشعة سينية و19 أشعة موجات صوتية، علاوة على فحص 76 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 611 مواطنًا من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

 

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