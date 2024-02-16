أكثر من 4 آلاف مستفيدة بقافلة تنظيم الأسرة المجانية بالإسكندرية

نظَّمت مديرية الصحة بالإسكندرية تحت رعاية الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وتحت إشراف الدكتورة هنادي سامي، مدير إدارة تنظيم الأسرة، قافلة خدمية توعوية لخدمات تنظيم الأسرة بمنطقة العامرية استفاد خدماتها 4366 سيدة من أهالي قرى العامرية.

أُقيمت القافلة على مدار 3 أيام بمنطقة العامرية الطبية بالمجان بثلاثة أماكن مختلفة: جمعية الفائز بقرية الجلاء- جمعية تنمية المجتمع بحارس- مسجد الوادي الكبير بالوادي.

وأكدت الدكتورة هنادي سامي، أن القافلة حازت على إقبال شديد من السيدات، حيث تم توقيع الكشف على 1835 سيدة وحصول 1343 سيدة على إحدى وسائل تنظيم الأسرة، كما تم توقيع كشف بالسونار على 223 سيدة وتقديم المشورة الصحية لـ965 سيدة، بالإضافة لتفعيل المبادرات الرئاسية للصحة العامة ورفع الوعي الصحي للمترددات.

مواعيد القوافل الطبية المجانية

‏‎وتُنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية عدد من القوافل الطبية التي يتم تنفيذها خلال شهر فبراير وفقًا للمواعيد والأماكن التالية:

حيث تقام يومي (13- 14 فبراير) قافلة طبية بوحدة بنجر 19 بنطاق مركز ومدينة برج العرب، وتقام أيضًا يومي (18-19 فبراير) قافلة طبية بوحدة حارس بنطاق حي العامرية، وتقام يومي (20-21 فبراير) قافلة طبية بوحدة طيبة بنطاق حي العامرية، وتقام يومي (27-28 فبراير) قافلة طبية بوحدة الهانوفيل البحرية بنطاق حي العجمي.

القوافل الطبية المجانية بالإسكندرية

القوافل الطبية المجانية بالإسكندرية