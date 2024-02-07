وكيل "صحة الإسكندرية" تعقد اجتماعا لمتابعة حوكمة صرف الألبان المدعمة للأطفال

عقدت الدكتورة غادة ندا- وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اجتماعًا مع مديري إدارات الأمومة والطفولة بجميع المناطق والإدارة الطبية، بحضور الدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة ريم رفاعي مدير ادارة الأمومة والطفولة، والدكتورة هبة أمين مدير ادارة المتابعة والرقابة الداخلية، وذلك لمتابعة سياسة صرف الألبان الصناعية المدعمة للأطفال.

حوكمة صرف الألبان

وتم خلال الاجتماع مناقشة التأكد من حوكمة صرف الألبان ومتابعة أعمال لجان صرف الألبان الصناعية المدعمة للأطفال المستحقين، بكل منطقة أو إدارة طبية مع استمرار تقديم الدعم والحماية والتشجيع على الرضاعة الطبيعية وتقييم الصرف للأطفال المستحقين وتحديد الفئات المستحقة للصرف طبقًا للقرارات الوزارية.

ضمن "حياة كريمة".. قافلة طبية مجانية ببرج العرب

وفي سياق آخر أشرفت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، على القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بقرية العلا ببرج العرب على مدار يومين، ضمن مبادرة حياة كريمة.

واوضحت وكيل صحة الإسكندرية أن القافلة ضمت 9 تخصصات ( باطنة - اطفال - جراحة - عظام - نساء - تنظيم أسرة- أسنان - جلدية - رمد ) وشارك فيها 55 عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1260 مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 7 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

و من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء 192 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و80 تحليلًا بمعمل الطفيليات و6 اشعة سينية علاوة على فحص 150 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 557 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.