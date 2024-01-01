الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق 69 منشأة وضبط 5352 حالة إشغال متنوع وتحرير 3154 محضرا بالإسكندرية

الحملات
الحملات

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدى لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وفي هذا الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

هذا وأسفرت الحملات عن غلق 69 منشأة، والتحفظ على 5352 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 3154 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محالّ وفرض غرامات فورية تقدر ب مليون و11 ألف جنيه خلال أسبوع.

الحملات
الحملات
الحملات
الحملات
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية حملات التفتيش سلامة المواطنين المقاهي والمطاعم الأجهزة التنفيذية المنشآت العامة

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