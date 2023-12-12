الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية: العملية الانتخابية مرت بسلامة ويسر ولم يتم رصد أى شكاوى

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، عددًا من اللجان العامة للوقوف على مدى جاهزيتها، وذلك عقب إغلاق صناديق الاقتراع بكافة اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية.

وتابع المحافظ دعم وتسهيلات الأجهزة التنفيذية والجهات المشاركة بالعملية الانتخابية لإتمام عملية فرز الأصوات، مقدمًا الشكر والتقدير إلى جميع الجهات المشاركة في تنظيم العملية الانتخابية لجهودهم المبذولة في إخراج العملية الانتخابية بهذا الشكل اللائق.

وأكد الشريف، أن العملية الانتخابية مرت بسلامة ويسر ولم يتم رصد أي شكاوى أو أحداث طارئة من شأنها التأثير علي سير العملية الانتخابية.

وأشار إلى أنه كان هناك متابعة لحظية من جميع القيادات التنفيذية بغرفة العمليات الرئيسية لسير العملية الانتخابية على مدار الثلاثة أيام لرصد أي صعوبات وإزالتها فورًا، فضلًا عن التواجد الميداني المكثف من جانب القيادات التنفيذية وجميع الجهات المشاركة في تنظيم العملية الانتخابية.


وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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