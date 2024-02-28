الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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نقابة المهندسين بالإسكندرية تعقد الجمعية العمومية العادية عن عام 2023

الجمعية العمومية
الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بالإسكندرية

انعقدت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين بالإسكندرية، بقاعة المؤتمرات بمقر النقابة بالشاطبي، والتى شارك فيها 237 مهندس بعد تأجيلها ساعتين لعدم اكتمال النصاب القانونى، وعرض مجلس النقابة كافة الأنشطة والفعاليات التى تمت خلال العام، وتم إعتماد القوائم المالية للعام المنتهى 31 ديسمبر 2023، وموازنة عام 2024، وتعيين مراقب حسابات.

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وقال الدكتور محمد هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، إنه مر عامان من الدورة النقابية 2022-2026 سعى فيها مجلس نقابة المهندسين ونادي المهندسين، و15 لجنة نوعية من زملاء أفاضل في كافة مجالات الخدمة لتحقيق متطلبات المهندسين وأسرهم، حماية المهنة ومنتسبيها وخدمة المجتمع من أجل الارتقاء بالعمل النقابي وبقدر مؤسسة نقابة المهندسين وعراقتها.

وأشاد سعودى، بمجهود النقابة في المشاركة والتواصل المجتمعي مع كافة الجهات التي يمكنها تقديم خدمات متنوعة يستفاد منها جميع المهندسين وكذلك أسرهم.

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وعرض المهندس صلاح حامد، أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية، الفعاليات والأنشطة التى تمت فى كافة اللجان النقابية خلال عام 2023 وكل ما تم لصالح المهندس وأسرته داخل صرح نقابة المهندسين.

وكشف حامد، عن قرب الانتهاء من مول ونادي المهندسين بمدينة برج العرب، كما جاري إنشاء دراسة جدوى لأرض السيوف لبناء ملعب رياضي.

وعرض المهندس كريم عزت أمين صندوق نقابة المهندسين بالإسكندرية مؤشرات القوائم المالية للنقابة عن ميزانية النقابة ومدينة برج العرب، مشيدًا بالطفرة التي حدثت في الاستثمار في أذون الخزانة وزيادة إيرادات النقابة ومدينة المهندسين ببرج العرب وشكر القائمين عليها.

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وقدم الدكتور حسن لطفى، أمين نادى المهندسين بالإسكندرية كافة الأنشطة خلال العام لسعي النادى لتقديم خدمة مميزة للمهندسين وذويهم بالاضافة الى رفع كفاءه مبانى النادى ورفع الكفاءة الكهربائية ومشاريع التطوير المستقبلية وكذلك العمل علي زيادة الايرادات من خلال اقامة العديد من الأنشطة بمشاركة رواد النادي وذلك في ظل الامكانيات المتاحة.

كما قدم الدكتور مصطفى الحضرى عرض لمؤشرات القوائم المالية لنادى المهندسين، وتحدث عن التحديات التي واجهت مجلس النادي المتمثلة في زيادة الاسعار بصورة غير معقولة ومحاولة مواجهة تلك الزيادات  للتخفيف علي رواد النادي وعدم الضغط عليهم.

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وأشار إلى النجاح في تنظيم جمعية عمومية تليق بمهندسي الإسكندرية، حيث تم وضع خطة منظمة لتنظيم الجمعية العمومية من اللجنة المنظمة، والتي تضمنت المهندس محمد قبيصي مقرر اللجنة، والمهندس محمد سعيد عضو مجلس النقابة وبمشاركة وتطوع عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية وكان الحرص على إخراج الجمعية العمومية بمستوى متميز، وأشاد بالمجهوادت المبذولة في سبيل ذلك.

وفي نهاية اللقاء تم انتخاب مراقب حسابات للعام المالي 2024، وفوز المهندس هشام نور الدين الحاصل على أعلى اصوات المهندسين الحاضرين داخل قاعة انعقاد الجمعية، وذلك داخل قاعة انعقاد الجمعية العمومية بطريقة الاقتراع.

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