الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتجميع الملابس وتوزيعها على الأكثر احتياجا بالإسكندرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، مبادرة "يوم الخير" لتجميع الملابس وتوزيعها على الأسر الاكثر احتياجًا بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية. وتنفذ المبادرة وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب- الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية إدارة أندية الفتاة والمرأة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ممثلة في " الإدارة العامة للشباب ". 

وأوضحت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن مبادرة "يوم الخير" خلال شهر يناير، لتجميع الملابس وتغليفها وتوزيعها على الأسر الاكثر احتياجًا وذلك بمراكز شباب: (العبور - الناصرية- القبارى- المطار)، مشيرة إلى أنه تم اليوم البدء في فرز وتجميع الملابس بمراكز الشباب. 

وأضافت أنه سوف يتم تجميع الملابس لتوزيعها يوم الخميس الموافق 30 يناير الجاري.

 

وفي سياق آخر؛ أقيم صباح اليوم الجمعة، منتدى منشطي الأحياء السكنية بموقف سبورتنج، على كورنيش الإسكندرية، والذي تنفذه مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية متمثلة فى (الإدارة العامة للرياضة)، ويشارك فيه 120 مشارك.

ينفذ المشروع منذ أكثر من أربع سنوات وبعد هذا المشروع أحد أهداف استراتيجية بناء الإنسان المصري التي أطلقها القيادة السياسية، ويعكس مدى اهتمامها بالشباب، والتي تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتنفيذها، مما سيكون له الأثر البالغ على الإنسان المصري على كل المستويات.يأتي المشروع وفي إطار (جعل الرياضة كاسلوب حياة)، وتعزيز المشاركات المجتمعية للنشىء وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة.

كما تنفذ مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية ممثله فى (الإدارة العامه للرياضة ) فعاليات تدريبات المشروع القومى للموهبه الحركية في المهارات الأساسية لكل الألعاب بعدد 76 مشارك ومشاركة، وذلك لتوفير فرص أکبر لانتقاء المواهب الرياضية للألعاب الرياضية الأولمبية، ووتوجيه الأطفال للأنشطة الرياضية الموهوبين والمتميزين فيها بطرق علمية مقننة.

وزير الشباب والرياضة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة شباب الإسكندرية يوم الخير الأسر الأكثر احتياجا

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