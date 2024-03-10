“صرف صحي الإسكندرية” تعلن رفع درجة الإستعداد خلال شهر رمضان

أعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، عن الاستعداد بكافة مناطق ومحطات الشركة، في إطار خطة الشركة القابضة برفع درجات الإستعداد والطوارئ بالشركات التابعة استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى تنظيم مواعيد العمل بالورادي المختلفة بكافة مواقع الشركة للتعامل مع أى شكاوى ترد من المواطنين على مدار اليوم والعمل على حلها فورًا.

وشدد “نافع” على متابعة الحالة الفنية للمحطات والإلتزام بخطط التطهير والصيانة الدورية لكافة مكونات الشبكة والاستمرار في أعمال المشروعات ورفع الكفاءة ومراجعة المناطق الساخنة خاصة أثناء الذروة، وأهمية متابعة الحالة الفنية للمحطات.



وأكد على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات المواطنين ومتابعتها حتي الإنتهاء منها، بخلاف استقبال أي بلاغات علي رقم الواتس اب ‏‪+20 120 117 5175.



وتابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الاستعدادات النهائية لاستقبال شهر رمضان المعظم، مؤكدًا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والقطاعات المعنية بالمحافظة على مدار شهر رمضان المعظم، لتوفير كافة مطالب واحتياجات المواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، خاصة من السلع الغذائية والخدمات الأساسية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطن السكندري.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق مع جميع المديريات والجهات المعنية بتكثيف أعمال المرور على مدار اليوم، وتكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من توافر كافة السلع الأساسية، ورصد أية ممارسات احتكارية، وتشديد الرقابة على المخابز والمنافذ التموينية.

وشدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة على مستوى الأحياء، خاصة تكثيف أعمال النظافة حول المساجد والمناطق المحيطة، فضلًا عن الاهتمام بعمل الصيانة الدورية اللازمة لجميع المساجد في أنحاء الإسكندرية، ورفع جميع الإشغالات والتعديات بشكل فوري.