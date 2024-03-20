الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

حنان تحاول قتل زوجة أبيها والثانية تصدمها بعلم والدها بأعمالها المشبوهة.. الحلقة 9 من حق عرب

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل حق عرب، محاولة حنان الغرباوي  قتل زوجة أبيها بآله حادة سكين، وذلك بعد فضح أمرها أمام “عرب السويركي” وقطع علاقته بها بسبب أعمالها المشبوهة.

مسلسل حق عرب

وقالت حنان لزوجة أبيها: “هقتلك وأخلص منك حرام عليكي عاوزة مني إيه تاني، إنتي السبب في اللي جرالي”، والأخرى ترد عليها: “أبوكي كان عارف كل حاجة وساكت”.   

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

وانطلقت منذ قليل الحلقة التاسعة من مسلسل حق عرب على قناة on.

مسلسل حق عرب ملخص الحلقة 8

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب، عودة سميحة ابنة عبدربه "رياض الخولي"، للمنزل بواسطة عرب السويركي، وحكم والدها رياض الخولي بزواجها من عرب السويركي.

مسلسل حق عرب موعد عرض الحلقة 10

وتلقت وفاء عامر "صباح" والدة عرب السويركي هذا القرار بصدمة شديدة لأنها تعلم أن عرب السويركي وسميحة أخوان ولا يجوز زواجهما.

مسلسل حق عرب قنوات عرض الحلقة 10

وشهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب، ظهور شقيقة حسنية الداية، والتي قتلتها وفاء عامر، لتذهب إلى منزلها لتهددها بمعرفتها لسر أن عرب السويركي هو ابن عبدربه "رياض الخولي" وليس جلال السويركي.

مسلسل حق عرب حق عرب موعد عرض حق عرب موعد عرض مسلسل حق عرب موعد اعادة مسلسل حق عرب قصة مسلسل حق عرب أبطال مسلسل حق عرب موعد عرض مسلسل احمد العوضي مسلسل أحمد العوضي أحمد العوضي قنوات عرض حق عرب قنوات عرض مسلسل حق عرب موعد مسلسل حق عرب الحلقة التاسعة من حق عرب حق عرب الحلقة التاسعة حق عرب الحلقة 9 الحلقة 9من مسلسل حق عرب الحلقة التاسعة من مسلسل حق عرب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

"عرب يرفض زيجة سميحة".. بداية الحلقة 9 من "حق عرب"

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إعدامات ميدانية داخل مجمع الشفاء الطبى بغزة

عاجل| شوبير يحسم الجدل.. هذه محطة رمضان صبحى بعد بيراميدز

فصل أجهزة التنفس الصناعى عن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين

عاجل.. بقوة 5.7 درجة.. زلزال يضرب باكستان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251