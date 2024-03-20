حنان تحاول قتل زوجة أبيها والثانية تصدمها بعلم والدها بأعمالها المشبوهة.. الحلقة 9 من حق عرب

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل حق عرب، محاولة حنان الغرباوي قتل زوجة أبيها بآله حادة سكين، وذلك بعد فضح أمرها أمام “عرب السويركي” وقطع علاقته بها بسبب أعمالها المشبوهة.

مسلسل حق عرب

وقالت حنان لزوجة أبيها: “هقتلك وأخلص منك حرام عليكي عاوزة مني إيه تاني، إنتي السبب في اللي جرالي”، والأخرى ترد عليها: “أبوكي كان عارف كل حاجة وساكت”.

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

وانطلقت منذ قليل الحلقة التاسعة من مسلسل حق عرب على قناة on.

مسلسل حق عرب ملخص الحلقة 8

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب، عودة سميحة ابنة عبدربه "رياض الخولي"، للمنزل بواسطة عرب السويركي، وحكم والدها رياض الخولي بزواجها من عرب السويركي.

مسلسل حق عرب موعد عرض الحلقة 10

وتلقت وفاء عامر "صباح" والدة عرب السويركي هذا القرار بصدمة شديدة لأنها تعلم أن عرب السويركي وسميحة أخوان ولا يجوز زواجهما.

مسلسل حق عرب قنوات عرض الحلقة 10

وشهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب، ظهور شقيقة حسنية الداية، والتي قتلتها وفاء عامر، لتذهب إلى منزلها لتهددها بمعرفتها لسر أن عرب السويركي هو ابن عبدربه "رياض الخولي" وليس جلال السويركي.