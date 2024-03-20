"عرب يرفض زيجة سميحة".. بداية الحلقة 9 من "حق عرب"

“ أنا مش زعلان منك أنا زعلان عليك ”.. هذه الجملة قالها المعلم عبدربه لعرب السويركي في بداية الحلقة التاسعة من مسلسل “حق عرب”، وذلك لرفض عرب الزواج من ابنته سميحة، وتمسكه بحنان الغرباوي لأنها حب عمره.

وعلى الفور طلب المعلم عبدربه من جمال عطوة ابن أخيه، بتجهيز نفسه لإتمام زيجته من ابنته سميحة في اليوم التالي.

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

وانطلقت منذ قليل الحلقة التاسعة من مسلسل حق عرب على قناة “on”.

مسلسل حق عرب ملخص الحلقة 8

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل “حق عرب”، عودة سميحة ابنة عبدربه "رياض الخولي"، المنزل بواسطة عرب السويركي، وحكم والدها رياض الخولي بزواجها من عرب السويركي.

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب موعد عرض الحلقة 10

وتلقت وفاء عامر "صباح" والدة عرب السويركي الحقيقية، هذا القرار بصدمة شديدة لأنها تعلم أن عرب السويركي وسميحة أخوان ولا يجوز زواجهما.

مسلسل حق عرب قنوات عرض الحلقة 10

وشهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل “حق عرب”، ظهور شقيقة حسنية الداية، والتي قتلتها وفاء عامر، لتذهب إلى منزلها لتهددها بمعرفتها لسر أن عرب السويركي هو ابن عبدربه "رياض الخولي" وليس جلال السويركي.