مسلسلات رمضان 2024..

تعرض الحلقة التاسعة من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة التاسعة على قناة أون دراما، والساعة الثانية عشر منتصف الليل، على قناة أون، ومنصة واتش ات.

موعد عرض مسلسل حق عرب لـ"أحمد العوضي" الحلقة 9.. السويركي يرفض زواجه بسميحة

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب، عودة سميحة ابنة عبد ربه "رياض الخولي"، المنزل بواسطة عرب السويركي، وحكم والدها رياض الخولي بجوازها من عرب السويركي.

وتلقت وفاء عامر "صباح" والدة عرب السويركي الحقيقية، هذا القرار بصدمة شديدة لأنها تعلم أن عرب السويركي وسميحة أخوات ولا يجوز جوازهما.

مسلسل حق عرب.. قنوات عرض الحلقة 9

وشهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب، ظهور شقيقة حسنية الداية، والتي قتلتها وفاء عامر، لتذهب إلى منزلها لتهددها بمعرفتها لسر أن عرق السويركي هو ابن عبد ربه "رياض الخولي" وليس جلال السويركي.

كما شهدت الحلقة طلب شقيقة حسنية الدايه، من صباح " وفاء عامر"، 100 الف جنيه شهريًا، وأن تسكن بجانبها كخادمة للاطمئنان من أنها لن تغدر بها وتقتلها مثلما فعلت مع شقيقتها حسنيه الداية.

وبدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب، بذهاب عرب السويركي لمنزل رباح ليجد سميحة ابنه عبد ربه في شقته، ويدور حديث بينهم.

ويتبرأ رباح أبو الدهب "وليد فواز"، من علاقته بسميحة ويذم فيها ويقول انها من تطارده، لتنشب مشاجرة بين سميحة ورباح وتنتهي بتركها المنزل مع عرب.

وانطلقت منذ قليل، الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب، على قناة أون دراما، وتعاد في تمام الساعة الثانية عشر، على قناة أون.

موعد عرض الحلقة 8

كما بدأت أحداث الحلقة السابعة لمسلسل حق عرب، بمعاودة حلم الثعابين المفزع لعبد ربه"رياض الخولي"الذي كان يراوده في شبابه قبل ولاده إبنه، ليفرغ من نومه مسرعا للذهاب لفهيم رجل قراءة الفنجان والكف ومعه عرب السويركي لتفسيره سبب معاودة الحلم مرة أخرى في كبره.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.