على يكتشف طريق حنان المشبوه ويفضح أمرها أمام رباح.. أهم أحداث الحلقة 8 من حق عرب

قرر علي شقيق “ عرب ” في أحداث الحلقة 8 من مسلسل حق عرب ، فضح أمر حنان عشيقة شقيقه عرب أمام رباح أبو الدهب بعدما طلب منه والده الأخير السؤال عنها في قسم الشرطة .

وقال علي : " بأن حنان تقف في الأماكن القريبة من أقسام الشرطة لإيقاع الضحية بغرض قضاء سهرة معه ، وفور الركوب معه السيارة تسرق هاتفه وتنزل من السيارة ، واذا قرر الضحية النزول خلفها تتهمه بالتحرش وتستعين بالشرطة وترفض التنازل عن المحضر الا بمقابل مبلغ مالي.

مسلسل حق عرب

قنوات عرض الحلقة 8 من حق عرب

وانطلقت منذ قليل، الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب، على قناة أون دراما، وتعاد في تمام الساعة الثانية عشر، على قناة أون.

أحداث الحلقة 7 لمسلسل حق عرب

وشهدت الحلقة السابعة من مسلسل حق عرب، ذهاب عبد ربه"رياض الخولي" لفيهم قارىء الفنجان والكف، لتفسير حلمه القديم برؤية ثعابين تلدغه وتفرز السم في وجهه، ليجدد الاخير تفسيره لعبد ربه قائلا: ابنك من صلبك هيقتلك.

مسلسل حق عرب

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.