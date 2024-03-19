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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل حق عرب الحلقة 9.. الخلاف يتسع بين "عرب السويركي" وشقيقه علي

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

شهد مسلسل حق عرب الحلقة 9.. ذهاب علي شقيق عرب السويركي، لخطبة حبيبته إلا أن والدها يرفض، بسبب اخيه “عرب” واتهامه في مقتل حسنية الداية، وأنه غير حسن السلوك، وأن والدها له سمعته التي يخاف أن يتم تلويثها بسبب سمعة اخيه.

مسلسل حق عرب تفاصيل أحداث الحلقة 9

وفي مشهد آخر، يعتذر عرب السويركي عن الزواج من سميحة ابنة المعلم عبد ربه "رياض الخولي"، ويتمسك بوعد الزواج من حنان الغرباوي، ويستجيب “عبد ربه” ويقرر تزويج ابنته من ابن عمها جمال عطوة.

والتقت وفاء عامر بشقيقة حسنية الدايه، التي طلبت 100 الف جنيه شهريًا، وأن تسكن بجانبها كخادمة، وهددتها بالإبلاغ عن قتلها لشقيقتها"حسنية الداية".

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مسلسل حق عرب  قنوات عرض الحلقة 10

وشهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب، ظهور شقيقة حسنية الدايه، والتي قتلتها وفاء عامر، لتذهب إلى منزلها لتهددها بمعرفتها لسر أن عرق السويركي هو ابن عبد ربه "رياض الخولي" وليس جلال السويركي.

وبدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب، بذهاب عرب السويركي لمنزل رباح ليجد سميحة ابنه عبد ربه في شقته، ويدور حديث بينهم.

ويتبرأ رباح ابو الدهب "وليد فواز"، من علاقته بسميحة ويذم فيها ويقول انها من تطارده، لتنشب مشاجرة بين سميحة ورباح وتنتهي بتركها المنزل مع عرب.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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مسلسل حق عرب الحلقة 9.. زواج سميحة من جمال عطوة ابن عمها

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دينا فؤاد: الحلقات القادمة من "حق عرب" تشهد تطورات سريعة

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