مسلسل حق عرب الحلقة 9.. زواج سميحة من جمال عطوة ابن عمها

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل حق عرب، زواج سميحة ابنه عبد ربه "رياض الخولي" من جمال عطوة ابن عمها، بحضور العائلة وعرب السويركي وحنان الغرباوي وشقيقها.

احداث مسلسل حق عرب الحلقة 9

وبدأت احداث مسلسل حق عرب الحلقة 9 ، بذهاب على شقيق عرب السويركي، لطلب يد خطيبته من والدها، ليفاجأه الأخير برفض طلبه بسبب اخيه عرب السويركي وتسببه في مشاكل عديدة واتهامه في قضية قتل حسنية الدايه.

كما شهدت احداث مسلسل حق عرب الحلقة 9 ، طلب عرب السويركي من المعلم عبد ربه "رياض الخولي" بعدم إتمام زواجه على ابنته سميحة، وتمسكه بحنان الغرباوي، ويستجيب عبد ربه لطلبه وينادي على جمال عطوة ابن اخيه ويبلغه بزواجه بسميحة اليوم التالي.

وانطلقت منذ قليل الحلقة التاسعة من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، على قناة أون دراما.

مسلسل حق عرب تفاصيل الحلقة 8

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب، عودة سميحة ابنه عبد ربه "رياض الخولي"، المنزل بواسطة عرب السويركي، وحكم والدها رياض الخولي بجوازها من عرب السويركي.

وتلقت وفاء عامر "صباح" والدة عرب السويركي الحقيقية، هذا القرار بصدمة شديدة لأنها تعلم أن عرب السويركي وسميحة أخوات ولا يجوز جوازهما.

كما شهدت الحلقة طلب شقيقة حسنية الدايه، من صباح " وفاء عامر"، 100 الف جنيه شهريًا، وأن تسكن بجانبها كخادمة للاطمئنان من أنها لن تغدر بها وتقتلها مثلما فعلت مع شقيقتها حسنيه الداية.

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وشهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب، ظهور شقيقة حسنية الدايه، والتي قتلتها وفاء عامر، لتذهب إلى منزلها لتهددها بمعرفتها لسر أن عرق السويركي هو ابن عبد ربه "رياض الخولي" وليس جلال السويركي.

ابطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.