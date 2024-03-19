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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل حق عرب الحلقة 9.. عبد ربه يقبل اعتذار "السويركي" عن زواجه بـ"سميحة"

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب الحلقة 9 .. اعتذر عرب السويركي للمعلم عبد ربه "رياض الخولي"، عن الزواج من ابنته سميحة، وتمسكه بحنان الغرباوي، وذلك خلال حلقة اليوم التاسعة.

ويستجيب “عبد ربه” في نفس الحلقة لطلبه وينادي ابن شقيقه جمال عطوة ويبلغه بعقد قرانه على سميحة في اليوم التالي.

 

مسلسل حق عرب الحلقة 9

وشهد مسلسل حق عرب الحلقة 9، عودة سميحة ابنه عبد ربه "رياض الخولي"، للمنزل بواسطة عرب السويركي، وحكم والدها رياض الخولي بجوازها من عرب السويركي.

 

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مسلسل حق عرب موعد عرض الحلقة 9

وتلقت وفاء عامر "صباح" والدة عرب السويركي الحقيقية، هذا القرار بصدمة شديدة لأنها تعلم أن سميحة شقيقة عرب السويركي ولا يجوز تزويجهما.

وشهدت الحلقة طلب شقيقة حسنية الدايه، 100 الف جنيه شهريًا من صباح " وفاء عامر"، مقابل التستر على قتلها لشقيقتها “حسنية”.

 

مسلسل حق عرب الحلقة 9.. "السويركي" ينهي علاقته بـ حنان بسبب عملها المشبوه

مسلسل حق عرب الحلقة 9.. زواج سميحة من جمال عطوة ابن عمها

 

مسلسل حق عرب الحلقة 9

وشهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل حق عرب، ظهور شقيقة حسنية الدايه، والتي قتلتها وفاء عامر، لتذهب إلى منزلها لتهددها بمعرفتها لسر أن عرق السويركي هو ابن عبد ربه "رياض الخولي" وليس جلال السويركي.

 

ابطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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