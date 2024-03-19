مسلسل حق عرب الحلقة 9.. "السويركي" ينهي علاقته بـ حنان بسبب عملها المشبوه

مسلسلات رمضان 2024..

تواترت الأحداث فى الحلقة التاسعة من مسلسل حق عرب، بعد اكتشاف عرب السويركي عمل حنان المشبوه من خلال النصب على الرجال.

وكشف عملها المشبوه عن طريق أخيه علي الذي صرح به بالمستندات التي تثبت كافة المحاضر التي كانت تقوم بتحريرها ضد ضحيتها الجديدة.

ليذهب عرب السويركي لحنان غرباوي ويكشفها ويقوم بضربها على وجهها ويطالبها بالابتعاد عن طريقه وفسخ خطوبته منها.

مسلسل حق عرب تفاصيل أحداث الحلقة 9

وشهدت الحلقة التاسعة من مسلسل حق عرب، زواج سميحة ابنه عبد ربه (رياض الخولي" من جمال عطوة ابن عمها، بحضور العائلة وعرب السويركي وحنان الغرباوي وشقيقها.

وبدأت أحداث الحلقة 9 من مسلسل حق عرب، بذهاب علي شقيق عرب السويركي، لطلب يد خطيبته من والدها، ليفاجأه الأخير برفض طلبه بسبب اخيه عرب السويركي وتسببه في مشاكل عديدة واتهامه في قضية قتل حسنية الدايه.

كما شهدت طلب عرب السويركي من المعلم عبد ربه "رياض الخولي" بعدم إتمام زواجه على ابنته سميحة، وتمسكه بحنان الغرباوي.

ويستجيب عبد ربه لطلبه وينادي على جمال عطوة ابن اخيه ويبلغه بزواجه بسميحة اليوم التالي.

وانطلقت منذ قليل الحلقة التاسعة من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، على قناة أون دراما.

مسلسل حق عرب ملخص الحلقة 8

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب، عودة سميحة ابنه عبد ربه "رياض الخولي"، المنزل بواسطة عرب السويركي، وحكم والدها رياض الخولي بجوازها من عرب السويركي.

مسلسل حق عرب موعد عرض الحلقة 10

وتلقت وفاء عامر "صباح" والدة عرب السويركي الحقيقية، هذا القرار بصدمة شديدة لأنها تعلم أن عرب السويركي وسميحة أخوات ولا يجوز جوازهما.

مسلسل حق عرب قنوات عرض الحلقة 10

وشهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب، ظهور شقيقة حسنية الدايه، والتي قتلتها وفاء عامر، لتذهب إلى منزلها لتهددها بمعرفتها لسر أن عرق السويركي هو ابن عبد ربه "رياض الخولي" وليس جلال السويركي.