الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين فى تصادم سيارتين بالطريق الزراعى بالمنيا

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 5 آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم نقل المصابين لمستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، والجثتين لمشرحة المستشفى، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد تصادم سيارة ميكروباص بإخرى ملاكي بالطريق الزراعي "القاهرة- أسوان"، بمحافظة المنيا، وأسفر الحادث عن  وقوع وفيات ومصابين وتم نقلهم لمستشفى ملوي التخصصي جنوب المحافظة.

وعلى الفور انتقلت سيارات فرع هيئة  الإسعاف والأجهزة الأمنية  إلى موقع الحادث، وتبين وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصى لتلقي العلاج اللازم، وجاري إزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى وعودة حركة المرور لطبيعتها، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات. 

وكانت محافظة المنيا قد شهدت أمس حادث لقي خلاله شخص مصرعه إثر إصطدامه بسيارة ربع نقل، أمام مجمع مدارس بقرية دير الجرنوس التابعة لمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم. 

وتلقت الأجهزة الأمنية  بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد مصرع فادي محروس الذي يبلغ من العمر 39 سنة، إثر اصطدامه بسيارة ربع نقل أمام مجمع مدارس القرية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى مغاغة تحت تصرف النيابة العامة. 

وأفادت التحريات الأولية ن السرعة الجنونية السبب وراء وقوع الحادث، وأنه بالانتقال تبين مصرع شخص يبلغ من العمر 39 عامًا، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة لمباشرت التحقيقات.

المنيا مصرع وإصضابة 7 أشخاص تصادم ميكروباص وملاكي الطريق الزراعي مستشفي ملوي التخصصي

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