نقل مصابي حادث المنيا المروع للمستشفى التخصصي

كشف مصدر أمني عن نقل مصابي حادث المنيا المروع، إلى مستشفى ملوي التخصصي لمحاولة إسعافهم وتلقي العلاج.

حيث لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين الأولى ميكروباص والثانية سيارة نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوي، وأسفر الحادث عن وقوع ضحايا ومصابين وتم نقلهم إلى المستشفى للرعاية الصحية اللازمة.



انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبين مصرع 6 أشخاص وإصابة 12 آخرين، وتنوعت الإصابات ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم إيداع الجثث داخل المشرحة ونقل المصابين لتلقي العلاج اللازم.



وكشفت التحريات الأولية، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة مما أدى إلى اختلال عجلات القيادة بيد السائق، وتم التحفظ على المركبة تحت تصرف جهات التحقيق، وإزالة أثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.