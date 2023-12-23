السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 15 شخصًا في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، أسفر عن إصابة 15 شخصًا.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب مدخل مدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة أبوقرقاص ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 15 مواطن من بينهم أطفال، كانوا متجهين إلى إحدى المزارع الكائنة بالطريق الصحراوي الغربي بنطاق أبو قرقاص.

وكشفت التحريات الأولية، أن سبب وقوع الحادث هو انعدام الرؤية بسبب الشبورة المائية، على الطريق الصحراوي الغربي أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة الربع نقل، ما أدى إلى إنحرف عن مسارها. 

حادث انقلاب سيارة ربع نقل الطريق الصحراوي الغربي محافظة المنيا أ النيابة العامة

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