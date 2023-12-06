الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بينهم طفلتين.. أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي الأقصر

الحادث
الحادث

حصلت "الدستور" على أسماء مُصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي وبالتحديد عند قرية النمسا بمركز إسنا التابع لمحافظة الأقصر.

أسماء المصابين

وجاءت أسماء المصابين كالتالي: أحمد حسن عربي، عمره 36 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالترقوه، وأحمد إبراهيم حامد، عمره 30 سنة، وإصابته كدمات متفرقه بالجسم، وشقيقته وردة إبراهيم حامد، عمرها 35 سنه، وإصابتها كسر بالحوض وخلع بالكتف الأيسر، وعطيات خليل سلمان، عمرها 60 سنة، وإصابتها كسور بالضلوع، وفوزية سعد حسن، عمرها 56 سنة، وإصابتها اشتباه خلع بالكتف وكسر بالضلوع، ومحمد فهمي النجار، عمره 22سنة، وإصابته كدمات متفرقة.

كما أصيب في الحادث: أم حسم حسين، عمرها 56 سنة، وإصابتها اشتباه كسر بالساق اليمنى، ورجاء حسين، عمرها 55 سنة، وإصابتها كدمات متفرقه بالجسم والصدر، وعيد محمد حساني، عمره 42 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالفقرات العنقية، ومحاسن عبدالمجيد على، عمره 55 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالضلوع، وشريفة عبدالمجيد أحمد، عمرها 42 سنة، وإصابتها اشتباه كسر بالفقرات، وأيمن فتحى على، عمره 42 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالمفصل، وأشرف حسين أحمد، عمره 45 سنة، وإصابته كدمات متفرقه بالجسم.

وتضمنت إصابات الحادث أيضًا أصابة 3 أطفال هم: دنيا يحيي عبدالناصر، عمرها سنتين، وإصابتها كدمات متفرقه بالجسم، شقيقتها ليالى يحيي عبدالناصر، عمرها 5 سنوات، وعلى عمرو زيدان، عمره 12 سنة، وإصابته جرح قطعى بفروة الرأس.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى اسنا لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

جدير بالذكر أن وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي تحديدًا عند حدود محافظة الأقصر، وتحديدًا عند قرية النمسا بمركز أسنا، مما أسفر عن إصابة 16 شخصًا، وعلى الفور، توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. 

محافظة الأقصر حادث انقلاب 16 مصاب مستشفى اسنا الطريق الصحراوي

مواد متعلقة

إصابة 16 شخصًا في انقلاب سيارة "ميكروباص" بالأقصر (صور)

الإعدام لشقيقين بتهمة قتل أحد الأشخاص وحرق جثته في الأقصر

مشوار 10 سنوات.. أهالى أسوان يشيدون بإنجازات السيسى: «أحلامنا أصبحت واقعًا»

مصرع شخصين وإصابة آخرين فى حادث تصادم بطريق إسنا الصحراوى بالأقصر

مقرأة للجمهور.. أولى فعاليات مسجد التقوى بعد افتتاحه بالروافعة في الأقصر

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. قنابل موقوتة تحيى ذكريات الحرب العالمية الثانية.. مخاوف من آلاف الذخائر غير المنفجرة فى غزة

عاجل.. إحالة المتهمين بالتلاعب فى السلع وبيعها بالسوق السوداء للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى المشاركة السياسية الخير الأسمى

محمد رفعت

رسائل تصويت المصريين

جلال حمام

جيشنا.. قوة الردع التى يهابها الأعداء

عبد الرحيم طايع

عوِّودوا أنفسكم وأولادكم الانتخابات

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية

الرئاسية لشؤون الكنائس تطالب بوقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بدولة فلسطين