بينهم طفلتين.. أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي الأقصر

حصلت "الدستور" على أسماء مُصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي وبالتحديد عند قرية النمسا بمركز إسنا التابع لمحافظة الأقصر.

أسماء المصابين

وجاءت أسماء المصابين كالتالي: أحمد حسن عربي، عمره 36 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالترقوه، وأحمد إبراهيم حامد، عمره 30 سنة، وإصابته كدمات متفرقه بالجسم، وشقيقته وردة إبراهيم حامد، عمرها 35 سنه، وإصابتها كسر بالحوض وخلع بالكتف الأيسر، وعطيات خليل سلمان، عمرها 60 سنة، وإصابتها كسور بالضلوع، وفوزية سعد حسن، عمرها 56 سنة، وإصابتها اشتباه خلع بالكتف وكسر بالضلوع، ومحمد فهمي النجار، عمره 22سنة، وإصابته كدمات متفرقة.

كما أصيب في الحادث: أم حسم حسين، عمرها 56 سنة، وإصابتها اشتباه كسر بالساق اليمنى، ورجاء حسين، عمرها 55 سنة، وإصابتها كدمات متفرقه بالجسم والصدر، وعيد محمد حساني، عمره 42 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالفقرات العنقية، ومحاسن عبدالمجيد على، عمره 55 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالضلوع، وشريفة عبدالمجيد أحمد، عمرها 42 سنة، وإصابتها اشتباه كسر بالفقرات، وأيمن فتحى على، عمره 42 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالمفصل، وأشرف حسين أحمد، عمره 45 سنة، وإصابته كدمات متفرقه بالجسم.

وتضمنت إصابات الحادث أيضًا أصابة 3 أطفال هم: دنيا يحيي عبدالناصر، عمرها سنتين، وإصابتها كدمات متفرقه بالجسم، شقيقتها ليالى يحيي عبدالناصر، عمرها 5 سنوات، وعلى عمرو زيدان، عمره 12 سنة، وإصابته جرح قطعى بفروة الرأس.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى اسنا لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

جدير بالذكر أن وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي تحديدًا عند حدود محافظة الأقصر، وتحديدًا عند قرية النمسا بمركز أسنا، مما أسفر عن إصابة 16 شخصًا، وعلى الفور، توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.