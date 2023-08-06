ضبط 3 مخازن لبيع البنزين في السوق السوداء بالمنيا (صور)

ترأس تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المنيا حملة تموينية مكبرة رافقه خلالها طه داوود نائب رئيس المركز والمدينة وعصام الطوبجى مدير ادارة التموين بابوقرقاص على المحلات التجارية والمخابز البلدية ومنافذ بيع السلع الغذائية أسفرت عن ضبط وتحرير 47 مخالفة تموينية متنوعة وضبط فراخ بانية منتهية الصلاحية ومخازن غير مرخصة لبيع البنزين بالسوق السوداء.

وخلال الحملة تمكن رئيس المركز ومرافقيه من ضبط ٣ مخازن لبيع البنزين بالسوق السوداء بمركز ابوقرقاص وضبط ١٥٠ قطعة باتيه منتهية الصلاحية داخل سيارة، وحررت محضرًا بالواقعة والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالاعدام الفورى لها واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

وأكد رئيس المدينة أن هذه الحملات والتي تأتي بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية يتم تنفيذها في إطار توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والتي شدد خلالها علي تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمطاعم ومحلات الجزارة ومحطات بيع الوقود ومنافذ بيع السلع الغذائية والمخابز البلدية لفرض الأنضباط التمويني علي الأسواق وضبط جميع المخالفات ومرتكبيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

أشار رئيس المركز والمدينة إلي أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية بشكل يومي بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها للتأكد من سلامة السلع الغذائية للإستهلاك الادمي حرصا علي صحة المواطنين والعمل علي ضبط الأسواق والأسعار وعدم إستغلال احتياجات المواطنين، مؤكدا أنه يتم تطبيق القانون علي المخالفين بكل حسم وحزم بدون أية أستثناءات ليكونوا عبرة لغيرهم من التجار الجشعين مشددا علي ضرورة استمرار الحملات التموينية علي المحلات التجارية و المخابز لضبط كافة المخالفات التمونية بدائرة مركز ومدينة ابوقرقاص.

ضبط 3 مخازن لبيع البنزين

ضبط 3 مخازن لبيع البنزين

ضبط 3 مخازن لبيع البنزين

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