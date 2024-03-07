"تموين الدقهلية" يضبط 104 مخالفات في حملات على المخابز والأسواق بـ8 مراكز

حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية، 104 مخالفات متنوعة خلال حملات مكبرة شنتها المديرية بـ 8 مراكز، هي (السنبلاوين والجمالية وبلقاس وطلخا وميت غمر ومنية النصر والمنصورة ونبروه) وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

المرور على 170 مخبزا

وقال المشرف العام على المديرية السيد دايرة، في بيان اليوم الخميس، إن الحملات أسفرت عن تحرير 104 محاضر، بالإضافة إلى المرور على 170 مخبزا؛ وذلك للتأكد من الالتزام بالقرارات والمنشورات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح "دايرة" أنه تم أيضا ضبط 25 أسطوانة غاز منزلي و40 جوال أرز و162 عبوة مبيدات زراعية و20 جوال سماد نترات و2.5 طن سكر، ويجري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، موجها بتكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالبهم واحتياجاتهم من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات.