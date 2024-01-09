المتحدة لانتاج العبوات تستهدف 450 مليون جنيه مبيعات العام الحالي



تستهدف الشركة المتحدة لانتاج العبوات والاستثمار العقاري التابعة لشرك السكر والصناعات التكاملية مبيعات بقيمة 450 مليون جنيه مقارنة. ب320مليون جنيه العام الماضي.

قال اللواء مصطفي درويش رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تستهدف نمو في المبيعات بنحو 40%مقارنة بالعام الماضي 2023 وذلك من خلال توسيع قاعدة العملاء البالغ عددهم 15عميل في الوقت الحالي.

أضاف درويش في تصريحات علي هامش مشاركة الشركة في معرض مصر الدولي لمنتجات البلاستيك والمطاط بغرض التصدير المقام في الفترة من 9 إلى 12من الشهر الحالي في مركز مصر للمعارض الدولية

إن الشركة متخصصة في إنتاج الأجولة البلاستيكية بالاوزان المختلفة بداية من 50كيلوجرام والتي تستخدم في تعبئة الدقيق والسكر.

أوضح أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تم رفعها خلال العام الماضي من 40مليون جوال سنويا إلي 60مليون جوال، مشيرا إلي أنه سيتم إضافة 4 معدات جديدة تشمل 1من الهند و3من الصين خلال العام الحالي بإجمالي استثمارات 22.8 مليون جنيه لرفع الطاقة الإنتاجية إلي 80مليون جوال خلال العام.

أشار إلي أن الشركة تدرس التوسع في استثماراتها خلال العام الحالي في عدة مجالات مشيرا إلي أن مساحة المصنع الحالية 25الف متر مربع مستغل منها 18الف متر فقط حاليا

تابع أنه جاري دراسة ضخ نحو 100مليون جنيه استثمارات في 3مجالات مختلفة سيتم اختيار واحد من منها وتشمل خراطيم مياه الري وذلك لتوفيرها لشركة السكر والصناعات التكاملية التي تستخدمها في ري الصوب أو حقن زجاجات الزيوت للشركات التابعه للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبالغ عددها خمس مصانع أو التوسع في نشاط تعبئة السكر وسيتم مناقشة ذلك في الجمعية الغير عادية الذي سيتم عقدها بنهاية الشهر الجاري

ذكر أن الشركة 49%منها تابع لشركة السكر والصناعات التكاملية التابعه لوزارة التموين والتجارة الداخلية،و41%لشركة الدلتا للسكر و10%للدقهلية للسكر، مشيرا إلي أنه يتم توفير الأجولة للعديد من الشركات مثل شركة السكر والصناعات التكاملية بنحو 30مليون جوال سنويا وكمية تترواح بين 7.5و 8مليون جوال سنويا لشركة الدلتا للسكر ونحو7.5مليون جوال سنويا لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة و4.5مليون جوال سنويا لشركة القناه للسكر و4.5مليون جوال سنويا لشركة مطاحن مصر العليا و2.5مليون جوال سنويا للشركة المتحده المطاحن والصناعات المكملة و2مليون جوال لشركة مطاحن مصر الوسطى و3.6مليون جوال سنويا لشركة النوبارية للسكر و4.5مليون جوال لشركة الدقهلية للسكر و2.5مليون جوال سنويا لشركة الفيوم للسكر و1.5مليون جوال سنويا لشركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة.

أشار إلي أن الشركة بدأت في التصدير خلال العام الماضي بتصدير رسالة الي تنزانيا بقيمة 50 الف دولار ومن المستهدف التوسع في التصدير خلال العام الحالي ب250 الف جوال إلي بعض الدول الأفريقية مثل السودان وغيرها وبعض دول أوربا.

أوضح أن العام الماضي شهد زيادة في أسعار خامات التصنيع مثل البروبلين خاصة وأن الشركة تعتمد علي 90%من الخامات لكن وجود مخزون لديها من الخامات ارجأ تأجيل الزيادات مؤقتا.

وعن نشاط الشركة العقاري أشار درويش إلي أن الشركة بدأت نشاطها العقاري في عام2019 حيث أنها كانت قد انشأت 10عمارات للعاملين بنحو 230شقة تم بيع30شقة فقط للعاملين بينما تم طرح باقي الشقق للبيع الحر

أوضح درويش أن الشركة لديها أيضا مشروع مول تجاري بالسادس من أكتوبر علي مساحة 150الف متر مربع باستثمارات 150 جنيه مناصفة مع المطور العقاري للمشروع شركة "عمار "وتم الانتهاء من الطابق الاول والتعاقد علي بيع 7محلات بالمول ومن المقرر الانتهاء من إجمالي المشروع خلال فترة تترواح بين عام ونصف وعامين كما تمتلك الشركة حصة في مشروع هاي تاون اكتوبر