السبت 09 مارس 2024
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مصر

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة .. وقيمتها

مرتبات شهر مارس 2024
مرتبات شهر مارس 2024

يبحث الكثير من الموظفين في القطاع العام والخاص عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة عبر محرك البحث جوجل و يأتي هذا الاهتمام خاصة مع اقتراب الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، حيث من المتوقع أن يتلقى الموظفون في الجهات الحكومية والتابعة للدولة مرتباتهم بالإضافة إلى الزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي كجزء من حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور القادمة موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، وقيمة الزيادة الجديدة والتي جاءت كما يلي:-

اعرف هتقبض كام في مرتبات مارس بعد الزيادة

- مرتبات مارس 2024 للدرجة السادسة: 6000 جنيه.
- مرتبات مارس 2024 للدرجة الخامسة: 6500 جنيه.
- مرتبات مارس 2024 للدرجة الرابعة: 7000 جنيه.
- مرتبات مارس 2024 للدرجة الثالثة: 7500 جنيه.
- مرتبات مارس 2024 للدرجة الثانية: 8000 جنيه.
- مرتبات مارس 2024 للدرجة الأولى: 8200 جنيه.
- مرتبات مارس 2024 لدرجة المدير العام: 9200 جنيه.
- مرتبات مارس 2024 للدرجة العالية: 10200 جنيه.
- مرتبات مارس 2024 للدرجة الوظيفية الممتازة: 12200 جنيه.

بالنسبة للضرائب، سيتم تنظيم ورشة عمل فنية عبر الإنترنت للممولين الذين ملتزمون بمنظومة توحيد معايير ضريبة المرتبات.

تبكير الصرف.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

صرف مرتبات مارس بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة

قيمة زيادة المرتبات بعد توجيهات السيسي

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أطلق حزمة حماية اجتماعية جديدة تضمنت زيادة الأجور والمرتبات لتصل إلى مبلغ 6 آلاف جنيه شهريًا للعاملين في الدولة طبق الدرجة الوظيفية لكل الموظفين، كما جرى الإعلان عن الزيادة للحد الأدنى للأجور للموظفين ليصل إلى مبلغ 6 آلاف جنيه بدلًا من قيمة 4 آلاف جنيه للدرجة السادسة.

موعد صرف مرتبات مارس 2024

أعلنت وزارة المالية في مصر موعد صرف مرتبات شهر مارس لعام 2024 لمذة 5 أيام ستبدأ اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 21 من مارس وتستمر إلى يوم الأربعاء الموافق 27 من مارس 2024 (21، 24، 25، 26، 27).

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مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بعد الزيادة 15% رسميًا

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بالتزامن مع رمضان.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بعد الزيادة

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