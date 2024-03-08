تبكير الصرف.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

مع بداية شهر مارس حرص المواطنين العاملين في جميع المؤسسات والهيئات بالقطاعين الخاص والحكومي معرفة موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة عبر جوجل، لمعرفة ميعاد الحصول على الزيادة في المرتبات، وخاصة أنها ستأتي في الأسبوع الثاني في شهر رمضان المبارك، إذ سيحصل الموظفون بالجهات الحكومية والتابعة للدولة على المرتب إلى جانب الزيادة التي قد أقرها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي من ضمن حزمة من جميع إجراءات الحماية الاجتماعية.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور القادمة موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، وقيمة الزيادة الجديدة.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

أعلنت وزارة المالية في مصر موعد صرف مرتبات شهر مارس لعام 2024 لمذة 5 أيام ستبدأ اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 21 من مارس وتستمر إلى يوم الأربعاء الموافق 27 من مارس 2024 (21، 24، 25، 26، 27).

اعرف هتقبض كام في مرتبات مارس بعد الزيادة

مرتبات مارس 2024 للدرجة السادسة بمبلغ 6 آلاف جنيه.

مرتبات مارس 2024 للدرجة الخامسة بقيمة 6500 جنيه.

مرتبات مارس 2024 للدرجة الرابعة في شهر مارس 7000 جنيه.

مرتبات مارس 2024 للدرجة الثالثة قيمة 7500 جنيه.

مرتبات مارس 2024 للدرجة الثانية مبلغ 8 آلاف جنيه.

مرتبات مارس لعام 2024 للدرجة الأولى أو ما سيعادلها 8200 جنيه.

مرتبات مارس 2024 لدرجة المدير العام أو ما سيعادلها 9200 جنيه.

مرتبات مارس لعام 2024 للدرجة العالية أو ما يعادلها 10200 جنيه.

مرتبات مارس في 2024 للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها بمبلغ 12 ألفًا و200 جنيه.

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قيمة زيادة المرتبات بعد توجيهات السيسي

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أطلق حزمة حماية اجتماعية جديدة تضمنت زيادة الأجور والمرتبات لتصل إلى مبلغ 6 آلاف جنيه شهريًا للعاملين في الدولة طبق الدرجة الوظيفية لكل الموظفين، كما جرى الإعلان عن الزيادة للحد الأدنى للأجور للموظفين ليصل إلى مبلغ 6 آلاف جنيه بدلًا من قيمة 4 آلاف جنيه للدرجة السادسة.