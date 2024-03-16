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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 للموظفين بالدولة

موعد صرف مرتبات
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

يتسائل قطاع كبير من الموظفين في القطاع العام والدولة عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024  لتصبح من من بين الأمور الأكثر بحثًا عبر الإنترنت من قبل الموظفين، خاصة مع اقتراب تاريخ صرف الزيادة في الرواتب خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، والاستعداد لعيد الفطر المبارك بشراء السلع واللوازم الأساسية.

 مرتبات شهر مارس 2024

ويستفسر الموظفون عن إمكانية صرف الزيادة مع مرتبات مارس 2024 وحسب إعلان وزارة المالية يحصل الموظفون في الجهات الحكومية والتابعة للدولة على رواتبهم بالإضافة إلى الزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 

أكدت وزارة المالية في تصريحاتها أن صرف مرتبات شهر مارس 2024 سيبدأ يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024، وسيستمر صرف المرتبات لمدة 5 أيام حتى يوم 27 من نفس الشهر. وتشمل مرتبات شهر مارس 2024 تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد.

موعد صرف الزيادات الجديدة في المرتبات.. مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024.. وجدول الزيادات الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024.. وقيمة الزيادة لكل درجة وظيفية

وفقًا لذلك:

- اليوم الأول لصرف مرتبات شهر مارس 2024 هو الخميس 21 مارس والموافق 11 رمضان.

- اليوم الثاني هو الأحد 24 مارس والموافق 14 رمضان.

- اليوم الثالث هو الاثنين 25 مارس الموافق 15 رمضان، يليه الثلاثاء وأخر يوم لصرف مرتبات شهر مارس 2024 هو الأربعاء.

 

جدول مرتبات شهر مارس 2024 

- الدرجة السادسة: 6 آلاف جنيه.

- الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

- الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

- الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

- الدرجة الثانية: 8 آلاف جنيه.

- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه.

- الدرجة المدير العام أو ما يعادلها: 9200 جنيه.

- الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه.

- الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: 12 ألفًا و200 جنيه.

الحد الأدنى للأجور 2024 

يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر زيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين إلى 6 آلاف جنيه شهريًا بدلًا من 4 آلاف جنيه للدرجة السادسة، وذلك ضمن حزمة حماية اجتماعية جديدة أطلقها، كما تم زيادة الأجور والمرتبات للعاملين في الدولة وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف، حيث وصلت إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

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