الخميس 28 مارس 2024
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الدين لله

شروط الاعتكاف في المساجد رمضان 2024 وفضله من السنة النبوية

جريدة الدستور

ينتظر الكثير من المسلمين إعلان شروط الاعتكاف رمضان 2024  ليحددوا موقفهم من الاعتكاف هذا العام، ومدى تطابق هذه الشروط عليهم، وكيفية التقديم للحصول على الموافقة.

الاعتكاف في المساجد رمضان 2024

أعلنت وزارة الأوقاف عن استعداد 5439  مسجد للاعتكاف وكشفت عن أهم شروط الاعتكاف رمضان 2024  حيث أنها من السنن المؤكدة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 فقد ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت:

"كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده".

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شروط الاعتكاف في المساجد رمضان 2024 

من أهم شروط الاعتكاف رمضان 2024 ما يلي:

  1. جميع المعتكفين مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته.
  2. أداء أي دروس أو خواطر دعوية هي عملية حصرية فقط لإمام المسجد.
  3. يمنع منعا باتا توزيع أي كتب أو إصدارات أو مجلات أو مطويات أو خلافه أثناء الاعتكاف.
  4. يحظر حظرًا تامًا تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم احترامًا للخصوصية الشخصية.
  5. ويقتصر استخدام الهاتف على الضرورة القصوى تحقيقًا لمقصد الاعتكاف في التفرغ للطاعة والعبادة.
  6. يمكن ختم القرآن الكريم في العشر الأواخر من خلال الإمام المشرف على الاعتكاف أو من تكلفه المديرية بذلك.
  7. تكون الأولوية لرواد المسجد وأبناء المنطقة والحي المحيط بالمسجد.
  8. ومراعاة إعطاء الأولوية لرواد المسجد وسكان محيطه الجغرافي، ويراعى أولوية التسجيل.

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أهداف الاعتكاف في شهر رمضان

ومن أهداف الاعتكاف في المساجد إحياء شهر رمضان الكريم 2024 عن طريق:

1-الإكثار من الصلاة.

2-قيام الليل والتهجد.

3-ذكر الله تعالى والاستغفار والصلاة على النبي.

4-الدعاء.

5-تلاوة القرآن الكريم.

6-الاستماع لدروس العلم.

فضل الاعتكاف

روي عن ابن عباسٍ رضي الله عنه أنه قال:

"أنه كان معتكفًا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجلٍ في نقمةٍ: سمعت صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، والعهد به قريبٌ فدمعت عيناه، وهو يقول: من مشى في حاجة أخيه، وبلغ فيها، كان خيرًا من اعتكاف عشر سنين، ومن اعتكف يومًا ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق أبعد ما بين الخافقين".

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