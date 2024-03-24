الأحد 24 مارس 2024
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أبوعاصي لـ"أبواب القرآن": الاعتكاف والعبادة لا يجب أن يؤثرا على المسؤوليات الدنيوية

محمد سالم أبو عاصي
محمد سالم أبو عاصي

أكد الدكتور محمد سالم أبو عاصي، الأستاذ بجامعة الأزهر، على أهمية إيجاد التوازن بين العبادة والمسؤوليات اليومية، مشيرا إلى أن الزيادة في العبادة يجب ألا تأتي على حساب الواجبات الأساسية، مثل العمل ورعاية الأسرة.

أوضح أبو عاصي، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه يجب على المسلم أن يؤدي عمله بأمانة وإخلاص، حتى وإن كان ذلك يعني تقليل الوقت المخصص للعبادات الإضافية مثل صلاة التهجد، وأضاف أن الاعتكاف والعبادة لا يجب أن يؤثرا سلبًا على قدرة الفرد على الإنفاق على أسرته وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وتطرق الحوار إلى مفهوم النفقة في الإسلام، مؤكدًا أنه مفهوم متغير يتكيف مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل عصر، وأكد أبو عاصي على أن الإنفاق على الأسرة وتوفير الاحتياجات الأساسية يعد من الأولويات التي يجب على المسلم الالتزام بها.

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