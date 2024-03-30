مسلسل الحشاشين.. بعد اتهامات الكفر والإلحاد تهمة الخيانة تطارد عمر الخيام

في مسلسل الحشاشين، يصبح الشاعر عمر الخيام متهما بالخيانة العظمي، تحديدا خيانة السلطان السلجوقي بركياروق ودولته، بعد مطاردات باتهامات الكفر والهرطقة والإلحاد، تضاف له تهمة خيانة السلطان.

عمر الخيام يرفض أوامر بركياروق

تتوالى المصائب والكوارث على رأس الشاعر عمر الخيام، ولا يهنأ في حل وترحال في مكان، ففي بلاط السلاطين تنهال على رأسه اتهامات الخيانة والتمرد وعدم الانصياع لرغبات السلطان، وبين العامة والناس هو مطارد أيضا باتهامات الكفر والهرطقة والإلحاد، حتى في قلعة صديقه حسن الصباح آلموت، فحسن الصباح أيضا مطارد بمشاهد القتل والدماء التي لم يقوي علي تحملها ففر منها ومنه.

تهمة جديدة تظاف إلي سجل تهم الشاعر عمر الخيام في مسلسل الحشاشين، فبعد لقائه بالسلطان بركياروق، وذيوع خبر أن الخيام قد زار قلعة آلموت ومكث فيها لبعض الوقت، يطلب كبير العسس من الخيام أن يرسم له خريطة للقلعة، خريطة مفصلة تشرح وتوضح تحصيناتها وعدد حراسها، مخازن العتاد والسلاح فيها، ومن يقوم على حراستها، مداخل القلعة مخارجها الحقيقية والوهمية، ثغرات الضعف في القلعة التي يمكن أن يتم اقتحامها من خلالها وغيرها.

مسلسل الحشاشين

تهمة جديدة تلاحق عمر الخيام

إلا أن عمر الخيام يرفض ما طلبه كبير العسس أو قائد شرطة السلطان السلجوقي بركياروق، موضحا موقفه وسر رفضه: "وقفت ثابت أمام العلما والفقها، سبت بيتي ومالي وهربت ومفرقش معايا فقر ولا غربة يا كبير البصاصين، خسرت من الأحباب كتير ومبقاش قلبي خايف يخسر وأقدر أقولك بكل رحابة صدر مفيش خريطة، وعندما يتهمه كبير البصاصين بأنه ينصر حسن الصباح المارق الخارج على السلطان بركياروق ودولته يؤكد الخيام: لأ، أنا بنصر عمر الخيام علي خوفه، أولا أنا مش فاكر حاجة، ثانيا أنا مقدرش أكون دنيء زي ما كان حسن الصباح مع نظام الملك، ولا زي ما كان نظام الملك مع حسن الصباح، أنا واحد من تلاتة اصحاب قررت إني مكونش معاهم بس مش هابقي ضدهم.

مسلسل الحشاشين

وفي مسلسل الحشاشين، يوجه كبير البصاصين إلى عمر الخيام تهمة معاداة الدولة السلجوقية التي منحته البيت والمكانة، فيرد الخيام: أنا بيتي جسمي، وهدم البيت اللي هو بقتل الجسد بأيد ربنا وحده وأنا لا عايز بيت ولا مكانة، أنا مش عايز إلا عمر الخيام، وعمر الخيام أهو قدامك والقرار ليك ولعظمة السلطان، تقتلوه، تسجنوه، تسامحوه أيا كان القرار أنا راضي، راضي عن عمر الخيام وده المهم.

عمر الخيام في سجن السلطان بركياروق

وفي مسلسل الحشاشين، وإثر رفض عمر الخيام رسم خريطة لقلعة آلموت يزج به في سجن السلطنة، وعندما يواجهه وزير السلطنة بأنه يأسف لقرار سجنه، يجيبه الخيام: الحياة تجارب وأنا جربت النعيم والسفر وجربت الفقر والغني والمرة دي بجرب السجن وكل تجربة بتضيف للحياة معني. الأمر وما فيه لا علاقة له بحسن الصباح أو خريطة آلموت، المسألة أن الوزير مبيحبش عمر الخيام، ولأنك مبتحبنيش معجبكش ان السلطان يكرمني ويعاملني المعاملة الحسنة دي وكانت الخريطة حجة عشان تسجني والحقيقة إنك مبسوط إن الشاعر العالم اللي مالوش لازمة من وجهة نظرك قاعد منكسر في سجن أصفهان، أنا عمري ما كان ولائي لحسن الصباح وإلا كنت قعدت عنده في آلموت، لكن عندي بواقي من مروءة مش عايز أكون شبه حد أنا رفضته.

عمر الخيام في السجن

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”، والذي يجسده النجم فتحي عبد الوهاب، والشاعر عمر الخيام ويقوم بدوره الفنان اللبناني نيقولا معوض. ويعد المسلسل الإنتاج الأضخم للشركة المتحدة.

المواجهة بين الوزير والشاعر

أبطال مسلسل الحشاشين

كما يشارك في بطولة مسلسل الحشاشين، باقة كبيرة من الفنانين والنجوم من بينهم: أحمد عيد ــ سوزان نجم الدين ــ بسنت أحمد ــ إسلام جمال ــ سامي الشيخ وسارة الشامي.