صفاء عبد المنعم: الأعمال القصصية الكاملة لتشيكوف أهم الكتب في مكتبتى

مكتبات المثقفين "2"

تعد المكتبة، من أبرز ما تجده في منازل الكتاب والمثقفين، بل تكاد منازل بعضهم قد تحولت إلى مكتبات يعيشون فيها.

وحول مكتبات الكتاب، وكم فقدوا منها خلال تنقالاتهم وأسفارهم، وهل يعير الكاتب كتبه أو يستعيرها، وغيرها من المحاور، تقدمها الــ “الدستور” في سلسلة حوارات عن مكتبات المثقفين.

وفي ثاني هذه الحوارات تحدثنا الكاتبة الروائية والقاصة صفاء عبد المنعم، عن مكتبتها وأول كتاب اقتنته، وما الكتاب الذي لا تستطيع الاستغناء عنه، وأهم الكتب في مكتبتها وغيرها.

والكاتبة “صفاء عبد المنعم”، قاصة وروائية وباحثة في الأدب الشعبي، عملت في حقل التربية والتعليم، ولها أكثر من 40 مؤلف بين فن القصة القصيرة والرواية والدراسات الشعبية. والتي صدر لها منها مؤلفات: “داية وماشطة” والصادر عن دار غراب 2020 ــ “أفضية الذات” وصدر عام 2009 ــ “الرواية العربية” والصادر عن دار الهلال عام 2010.

أبدعت في عدد كبير من المجموعات القصصية، من بينها مجموعات: “أشياء صغيرة وأليفة ــ الليالي ــ بشكل أو بآخر ــ الألعاب الخطرة ــ حكايات جدتى ــ تلك القاهرة ــ بنات فى بنات ــ أنثى الخيال ــ عادي جدا طبعا ــ سيدة المكان ــ تغريني بسيقانها العارية ــ أنثي الخيال. فضلا عن روايات: فوق شجرة طاووس ــ التي رأت ــ امرأة الريح ــ ضيعة القطط البيضاء ــ في الليل لما خلي ــ قال لها يا إنانا وغيرها.

مكتبة صفاء عبد المنعم

متي اشتريت أول كتاب؟

كان أول كتاب اشتريته في حياتي الأعمال الكاملة للراحل يحيى الطاهر عبد الله من مكتبة مدبولي بوسط البلد، وكذلك رواية مائة عام من العزلة لماركيز بعد فوزه بجائزة نوبل.

ما أهم الكتب في مكتبتك؟

أهم الكتب عندي بالمكتبة المسرح القديم اليوناني وكذلك الأساطير الأغريقية الألياذة والأوديسا. وأعمال ديستوفسكي والأهم كتاب الأعمال القصصية الكاملة لتشيكوف وقد اشتريتها من سور الأزبكية في الثمانينات بمبلغ 50 قرشا وكانت بدون غلاف ومهملة وعندما تصفحتها وقرأت قصة “موت موظف” صرخت فرحا بها. وكتاب الشعر الجاهلي للدكتور طه حسين وغيره الكثير من الكتب المهمة والنادرة أيضا.

مكتبة صفاء عبد المنعم

ما الكتاب الذي لا يمكنك الاستغناء عنه؟



الكتب التي أستغني عنها هى التي لن أعود لقرأتها مرة أخرى.

ما الكتاب الذي لديك منه أكتر من نسخة؟



الكتب التي عندي منها أكثر من نسخة رواية “البومة العمياء” لصادق هدايت، وألف ليلة وليلة طبعات مختلفة والمسرح القديم في طبعات جديدة. طبعة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

هل فكرت أن تستغني عن مكتبتك أو كتبت وصية بشأنها؟



فكرت أن أتبرع بمكتبتي لمدرسة ثانوي أو مكتبة الإسكندرية، ولكن إذا احتفظت إحدى البنات بها أكون في منتهى السعادة أكثر.

كم مكتبة فقدت لظروف خارجة عن إرادتك؟

كلما تنقلت من مكان إلي مكان أفقد مكتبتي، بسبب ضيق المساحة وكثرة الكتب.

مكتبة صفاء عبد المنعم

ما الكتاب الذي تمنيت اقتناءه ولم تعثري عليه؟



تمنيت أن يكون في مكتبتي بعض المعلقات لأمرؤ القيس وعنترة على سبيل المثال.

هل تشترين كتب ولا تقرأيها لظروف ضيق الوقت أو غيرها؟

نعم، في الفترة الأخيرة أصبحت أشترى كتب كثيرة، ولكن الوقت لا يسمح بقراءتها بسبب ضعف النظر أولا، وثانيا كثرة إنتاج الكتب الجديدة والترجمة أيضا.

هل تحددي ميزانية لتزويد مكتبتك موسميا في مناسبات كمعرض الكتاب؟

نعم، خلال معرض كتاب أخصص مبلغا من المال لشراء الكتب الجديدة للأصدقاء.

هل تعيرين كتبك لأحد وهل تستعيديها أم لا ترد إليك، وهل تستعيري كتب من الأصدقاء وهل تعيديها؟

في البداية كنت أسمح للأصدقاء باستعارة الكتب خاصة لمن يحضر رسائل علمية ولكن للأسف الشديد لا يعيدونها لي مرة أخرى، فقررت عدم السماح بذلك مرة أخرى. لأنني فقدت كتب مهمة. ونعم، عندما أستعير كتاب من أحد للقراءة أرده له مرة أخرى لأن هذا حقه وأشكره على ذلك.