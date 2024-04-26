الثلاثاء.. "الذات في مواجهة العالم" على طاولة مركز الحرية للإبداع الفني

يستضيف مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، الكاتب والناقد محمد عطية محمود ، يوم الثلاثاء المقبل 30 أبريل، في أمسية ثقافية تحتضنها قاعة توفيق الحكيم بالمركز، وحلقة نقاشية حول كتابه :لذات في مواجهة العالم".. مقاربات في أدب نجيب محفوظ، والصادر مطلع العام الجاري عن سلسلة كتابات نقدية، والتي تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

المشاركون في المناقشة

ويشارك في مناقشة كتاب الذات في مواجهة العالم، كل من: الناقد دكتور شريف الجيار، والناقد شوقي بدر يوسف وتدير النقاش الكاتبة انتصار عبد المنعم.

ويتناول كتاب "الذات في مواجهة العالم"، علاقة نجيب محفوظ بالفلسفة والتصوف سرديا، وهو ما عمقه المؤلف من خلال النماذج السردية لتجسيد تلك الحالة الممتدة في أدب نجيب محفوظ، انطلاقا من رواية "ميرامار"، وتعدد الذوات الباحثة عن وجودها، ثم رواية "اللص والكلاب"، وفلسفة أسئلة الوجود الضائعة، وثلاثية المرأة/ الرمز وفلسفة مغايرة للوجود في رواية "الطريق"، وصولا إلى تجليات الحالة الصوفية الوجودية في "الحرافيش"، والحس الصوفي وفلسفة الوعي الحاد بالحياة في "أصداء السيرة الذاتية"، وتحولا إلى استيهامات الحالة الأسطورية وأسئلة الوجود في رواية "قلب الليل"، ثم أخيرا فلسفة العدم والوجود في رواية "السمان والخريف".

الكتاب محاولة لاستنهاض الفكر الذي يتضافر ويتلاحق مع الإبداع الإنساني

يخلص “عطية” في كتابه وبحثه النقدي، “الذات في مواجهة العالم"، إلى أن هذه الدراسة تهدف إلى محاولة استنهاض الفكر الذي يتضافر ويتلاحق مع الإبداع الإنساني والهم الوجودي والصوفي والمعرفي والأسطوري قبل الإبداع السردي، من خلال رصد أهم ملامح اعتناق نجيب محفوظ السردي للفلسفة والتصوف وحب الحياة المقترن بالوعي الحاد بها على مدار أعماله".

يشار إلي أن كتاب “الذات في مواجهة العالم”، هو الإصدار النقدي السابع للكاتب محمد عطية محمود، ومنها تجليات سرد الحياة قراءة في الابداع القصصي لنجيب محفوظ ٢٠١٥ وملامح روائية ٢٠١٧ وإشكالية الهامش تجليات المتن في الرواية الإسكندرية سلسلة الجوائز بهيئة قصور الثقافة بالقاهرة ٢٠١٧ والقصة القصيرة وأسئلة الوجود المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة ٢٠٢٠.