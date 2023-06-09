بعد اعتمادها.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة مطروح

حصل الدستور على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة مطروح، الذي تم اعتماده، قبل قليل، من قِبَل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بنسبة نجاح ٧٥.٨%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 مطروح

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 محافظة مطروح الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 مطروح برقم الجلوس عبر الدستور من هنـا https://natiga.dostor.org/68/ .

نسبة النجاح في إعدادية مطروح

في ذات السياق، كان قد اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى (٢٠٢٢/ ٢٠٢٣) بالمحافظة بنسبة نجاح ٧٥.٨%، وذلك بحضور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وإسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم.

وأوضح عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية ١١١١٣ طالبًا نجح منهم ٧٩٩٦ طالبًا وطالبة.

وأضاف أن نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بلغت١٠٠%، و١٠٠% للصم وضعاف السمع، و٩٤% للتلمذة الصناعية للتربية الفكرية.

وحرص اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على الاتصال بأوائل الطلاب لتهنئتهم وأسرهم وسط فرحة وزغاريد من الأهل، معربًا عن تقديره جهد أسرهم في رعاية أبنائهم المتفوقين، مقدمًا خالص تهنئته لجميع الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم مزيدا من التفوق ومواصلة النجاح لتحقيق نتائج مشرفة.

موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023

في سياقٍ آخر، عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا الثلاثاء الماضي؛ لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق ماراثون امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام ٢٠٢٣، التي تبدأ يوم ١٢يونيو الجاري، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، وعمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومساعد مدير أمن مطروح، ورؤساء المدن، ومديري المديريات والإدارات التنفيذية المعنية.

ووجّه محافظ مطروح، برفع درجة الاستعداد والتنسيق بين الجهات المعنية؛ لتوفير مزيد من الراحة للطلاب والمراقبين، مع متابعة غرفة العمليات الرئيسة بمديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية ومراكز المدن وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومتابعة وصول الأسئلة والتواصل مع رؤساء اللجان للمتابعة أولًا بأول.