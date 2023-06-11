لا يزيد عمره عن الـ18.. تعرف على تنسيق مدرسة غبور 2023 بعد الشهادة الإعدادية

مع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، يبحث الكثير من أولياء الأمور عبر السوشيال ميديا ومن خلال موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، والتنسيق الخاص بالمرحلة الثانوية، ووجود الثانوي الفني بعيدًا عن مرحلة الثانوية العامة، والتي تواكب احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، بالبحث عن تنسيق مدرسة غبور لعام 2023.

ويرصد "الدستور" تنسيق مدرسة غبور 2023، في سياق السطور التالية.

يقع تنسيق مدرسة غبور لعام 2023 للسيارات ضمن قائمة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بسبب أنها تهتم بتأهيل الطالب لسوق العمل من خلال صقل مهاراته، فضلًا عن كونها تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تنسيق مدرسة غبور 2023

-لا بد أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023.

- ألا يقل مجموع الطالب الذي يود الالتحاق بمدرسة غبور لعام 2023 عن 250 درجة من المجموع الكلي.

- يتاح التقديم للبنين والبنات ضمن تنسيق مدرسة غبور لعام 2023 من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

- ألا يزيد سن المتقدم لتنسيق مدرسة غبور لعام 2023 عن 18 عامًا.

تخصصات مدرسة غبور 2023

صيانة السيارات مركبات خفيف.

إصلاح هياكل السيارات.

دهان هياكل السيارات.

صيانة سيارات النقل والحافلات.

أهمية الالتحاق بمدرسة غابور لعام 2023

الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

اعتمادها من قبل الغرفة الألمانية.

التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمؤسسة غبور ومراكز توكيل معتمدة شريكة لمؤسسة غبور.

فرص تعيين للطلاب المتميزين بمراكز وشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

توفير الزي المدرسي.

توفير بدل انتقال للطلاب لمكان التدريب.

يتم تدريس اللغة الألمانية كلغة ثانية.

التنسيق الداخلي لمدرسة غبور للسيارات 2023

العلوم الأساسية والثقافية.

العلوم الفنية في مجال التخصص.

التدريب العملي.