تعرف على تنسيق دبلومات التجارة بعد الإعدادية 2023-2024

تنسيق دبلوم تجارة 2023\ 2024 بعد الشهادة الإعدادية من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

تنسيق دبلومات التجارة بعد الإعدادية 2023-2024

لمعرفة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 \ 2024 يمكن التنبؤ به من خلال معرفة تنسيق العام الماضى حيث أنه لم تعلن الوزارة حتى اللحظة عن درجات التنسيق لهذا العام ولكن يمكن التنبؤ به من خلال معرفة تنسيق العام الماضى لنفس المدارس وربما يزيد هذا العام درجة أو أثنين أو يقل درجة أو اثنين وكان كالتالي:

- جاء 190 درجة لمدارس إمبابة وباحثة البادية الثانوية التجارية بشمال الجيزة والزهراء التجارية بنات بجنوب الجيزة.

- 190 درجة لمدرسة الشهيد أحمد محمود شعبان بالعمرانية، والشهيد محمد هشام إسماعيل بنات.

- 190 درجة لمدرسة الأهرام التجارية بنين بالهرم وأوسيم التجارية المشتركة والراية التجارية بنات بكرداسة.

- 180 درجة لمدرسة منشأة القناطر التجارية المشتركة.

- 180 درجة لمدرسة مزغونة التجارية المشتركة بالبدرشين.

- 180 درجة لمدرسة العياط التجارية المشتركة.

- 180 درجة لمدرسة القطوري التجارية المشتركة بمركز العياط.

- 180 درجة لمدرسة الشهيد عبده مهدي رزق الله التجارية المشتركة بالحوامدية.

- 180 درجة لمدرسة أطفيح التجارية المشتركة.

- 180 درجة لمدرسة القبابات التجارية المشتركة.

تنسيق دبلومات التجارة بعد الإعدادية 2023-2024

- 180 درجة لمدرسة البرمبل التجارية بأطفيح.

- 180 درجة لمدرسة فاطمة الزهراء التجارية بنين بكرداسة.

- 140 درجة لمدرسة الباويطي التجارية المشتركة بالواحات البحرية.

- 180 درجة لمدرسة الجيزة الفنية المتقدمة بجنوب الجيزة.

- 180 درجة لمدرسة الصف الفنية المتقدمة بالصف.

تنسيق الدبلوم الصناعي العام الماضى على مستوى الجمهورية

- 200 درجة للميدان الصناعية بنات للعام و195 للمهني و200 درجة للجيزة الثانوية الصناعية بنات.

- 210 درجة لأحمد عرابي الثانوية الصناعية بنات.

- 185 درجة لمدرسة وردان الثانوية الصناعية بمنشأة القناطر.

- 190 درجة لمدرسة البدرشين الثانوية الصناعية بنات للعام و185 درجة للمهني.

- 185 درجة لمدارس ناصر الثانوية الصناعية بنين والعياط الثانوية الصناعية بنات بالعياط.

- 175 درجة لهما الثانوية الصناعية بنين بالعياط.

- 185 درجة للصف الثانوية الصناعية للتأسيس العسكري والصف الثانوية الصناعية بنات.

- 180 درجة للصف الثانوية الصناعية بنين بوزارة بمركز الصف.

- 185 درجة لمدرسة الشهيد أحمد رمضان سالم الصناعية بنين وأطفيح الثانوية الصناعية بنات والكداية الثانوية الصناعية والقبابات الثانوية الصناعية.

- 170 درجة لمدارس الباويطى والمناجم الثانوية الصناعية بنين بمركز الواحات البحرية وجميعهم بنظام الثلاث سنوات.