جدول تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات ورابط الاستعلام الإلكتروني والتسجيل

تصدر تنسيق الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات، قائمة بحث طلاب الشهادة الإعدادية خلال الأيام الماضية، عبر محرك البحث الأشهر “جوجل”، لمعرفة الحد الأدنى من درجات القبول في المدارس الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل 2023-2024، بالتزامن مع اعتماد النتائج في نحو 20 مديرية تعليمية حتى الآن.

الاستعلام عن تنسيق الثانوية العامة 2023

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقع تنسيق الثانوية العامة للاستعلام عن نتيجة التنسيق لجميع الطلاب في جميع المحافظات، فور فتح باب التقديم والاستعلام الإلكتروني بعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات.

ويمكن تسجيل الدخول إلى موقع تنسيق الثانوية العامة عبر الرابط التالي "هنا".

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات

تتفاوت نسب قبول الحد الأدنى في المدارس الثانوية العامة 2023 للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في المحافظات باختلاف نسب النجاح ومجاميع الطلاب في كل محافظة عن الأخرى، ومن المتوقع أن تعلن المديريات التعليمية تنسيق الثانوية العامة 2023 في المحافظات على النحو التالي:-

المحافظة توقعات درجات الحد الأدنى للقبول تنسيق الثانوية العامة 2023 القاهرة 240 درجة تنسيق الثانوية العامة 2023 الجيزة 218 درجة تنسيق الثانوية العامة 2023 الشرقية 238 درجة تنسيق الثانوية العامة 2023 المنيا 230 درجة تنسيق الثانوية العامة 2023القليوبية 240 درجة تنسيق الثانوية العامة 2023 أسيوط 240 درجة تنسيق الثانوية العامة 2023المنوفية 230 درجة تنسيق الثانوية العامة 2023 الغربية 236 درجة تنسيق الثانوية العامة 2023 الإسكندرية 225 درجة تنسيق الثانوية العامة 2023 الإسماعيلية 230 درجة تنسيق الثانوية العامة 2023 سوهاج 258 درجة تنسيق الثانوية العامة 2023 كفر الشيخ 252 درجة تنسيق الثانوية العامة 2023 الدقهلية 250 درجة تنسيق الثانوية العامة 2023 دمياط 230 درجة تنسيق الثانوية العامة 2023 قنا 240 درجة تنسيق الثانوية العامة 2023 السويس 225 درجة تنسيق الثانوية العامة 2023 بور سعيد 244.5 درجة

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