الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جدول تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات ورابط الاستعلام الإلكتروني والتسجيل

تنسيق الثانوية العامة
تنسيق الثانوية العامة 2023

تصدر تنسيق الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات، قائمة بحث طلاب الشهادة الإعدادية خلال الأيام الماضية، عبر محرك البحث الأشهر “جوجل”، لمعرفة الحد الأدنى من درجات القبول في المدارس الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل 2023-2024، بالتزامن مع اعتماد النتائج في نحو 20 مديرية تعليمية حتى الآن.

الاستعلام عن تنسيق الثانوية العامة 2023

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقع تنسيق الثانوية العامة للاستعلام عن نتيجة التنسيق لجميع الطلاب في جميع المحافظات، فور فتح باب التقديم والاستعلام الإلكتروني بعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات.

ويمكن تسجيل الدخول إلى موقع تنسيق الثانوية العامة عبر الرابط التالي "هنا".

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توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات

تتفاوت نسب قبول الحد الأدنى في المدارس الثانوية العامة 2023 للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في المحافظات باختلاف نسب النجاح ومجاميع الطلاب في كل محافظة عن الأخرى، ومن المتوقع أن تعلن المديريات التعليمية تنسيق الثانوية العامة 2023 في المحافظات على النحو التالي:-

المحافظة توقعات درجات الحد الأدنى للقبول 
تنسيق الثانوية العامة 2023 القاهرة240 درجة
تنسيق الثانوية العامة 2023 الجيزة218 درجة
تنسيق الثانوية العامة 2023 الشرقية238 درجة
تنسيق الثانوية العامة 2023 المنيا230 درجة
تنسيق الثانوية العامة 2023القليوبية240 درجة
تنسيق الثانوية العامة 2023 أسيوط240 درجة
تنسيق الثانوية العامة 2023المنوفية230 درجة
تنسيق الثانوية العامة 2023 الغربية236 درجة
تنسيق الثانوية العامة 2023 الإسكندرية225 درجة
تنسيق الثانوية العامة 2023 الإسماعيلية230 درجة
تنسيق الثانوية العامة 2023 سوهاج258 درجة
تنسيق الثانوية العامة 2023 كفر الشيخ252 درجة
تنسيق الثانوية العامة 2023 الدقهلية250 درجة
تنسيق الثانوية العامة 2023 دمياط230 درجة
تنسيق الثانوية العامة 2023 قنا240 درجة
تنسيق الثانوية العامة 2023 السويس225 درجة
تنسيق الثانوية العامة 2023 بور سعيد244.5 درجة

 

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