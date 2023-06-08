الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات والأوراق المطلوبة للتقديم

تنسيق الثانوية العامة
تنسيق الثانوية العامة

عقب إعلان نتائج الشهادة الإعدادية الترم الثاني لعام 2023 في معظم محافظات الجمهورية، يبحث جميع أولياء الأمور والطلاب عن توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات عبر جوجل، استعداداً للتقديم في مدارس الثانوية العامة، ومن المتوقع طبقا لمصادر بوزارة التعليم ألا تزيد درجات القبول بالثانوية العامة للناجحين في الشهادة الإعدادية عن درجات ومجاميع العام الدراسي الماضي 2022-2023.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات

وتوفر «الدستور» بهذا التقرير تنسيق الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات، والأوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة.

تنسيق الثانوية العامة 2022 جميع المحافظات

  • تنسيق الثانوية العامة بمحافظة القاهرة بالعام الجديد 240 درجة.
  • تنسيق الثانوية العامة بمحافظة الجيزة بالعام الجديد 218 درجة.
  • تنسيق الثانوية العامة بمحافظة الشرقية بالعام الجديد 238 درجة.
  • تنسيق الثانوية العامة بمحافظة المنيا بالعام الجديد 230 درجة.
  • تنسيق الثانوية العامة بمحافظة القليوبية بالعام الجديد 240 درجة.
  • تنسيق الثانوية العامة بمحافظة أسيوط بالعام الجديد 240 درجة.
  • من المتوقع أن يكون التنسيق بمحافظة المنوفية بالعام الجديد 230 درجة.
  • تنسيق الثانوية العامة بمحافظة الغربية بالعام الجديد 236 درجة.
  • تنسيق الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية بالعام الجديد 225 درجة.
  • تنسيق الثانوية العامة فى محافظة الإسماعيلية بالعام الجديد 230 درجة.
  • تنسيق الثانوية العامة فى محافظة سوهاج بالعام الجديد 258 درجة.
  • تنسيق الثانوية العامة فى محافظة كفر الشيخ بالعام الجديد 252 درجة.
  • تنسيق الثانوية العامة فى محافظة الدقهلية بالعام الجديد 250 درجة.
  • تنسيق الثانوية العامة فى محافظة دمياط بالعام الجديد 230 درجة.
  • تنسيق الثانوية العامة فى محافظة قنا بالعام الجديد 240 درجة.
  • تنسيق الثانوية العامة فى محافظة السويس بالعام الجديد 225 درجة.
  • تنسيق الثانوية العامة فى محافظة بور سعيد بالعام الجديد 244.5 درجة.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الشرقية لطلاب الشهادة الإعدادية

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الأورارق المطلوبة للتقديم فى الثانوية العامة 2023

  • طلب الالتحاق إلى مرحلة الثانوية العامة.
  • الدمغات الخاصة بطالب للالتحاق بالثانوية العامة.
  • أصل من شهادة الميلاد كمبيوتر وإحضار لصورتين منها.
  • البطاقة الصحية للتلميذ.
  • صورة البطاقة الشخصية إلى (ولي الأمر الأب والأم).
  • أصل من شهادة النجاح بالشهادة الإعدادية وصورتين منها.
  • بطاقة الاختيار.
  • 6 من صورة شخصية حديثة 4×6 وسيدون عليها اسم الطالب.
  • 2 من طابع مهن تعليمية.
  • ملف ورقي للتقديم بالثانوية العامة.
  • حافظة بلاستيكية.
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