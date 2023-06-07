توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الشرقية لطلاب الشهادة الإعدادية

مع إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية، يسعى طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور للبحث عن تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة الشرقية عبر “جوجل”، قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، باعتماد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي للطلبة الناجحين بالشهادة الإعدادية العامة في هذا العام 2022- 2023 ، وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول في الثانوي العام (230) درجة.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الشرقية

وتستعرض “الدستور” تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الشرقية، وتوقعات التنسيق في بعض المحافظات.

الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام (230) درجة.

الثانوي العام خدمات تكون (200) درجة.

الثانوي الخاص تكون (140) درجة للحاصلين علي نسب 50 %.

وأشار إلى أن عدد الطلبة الحاصلين على درجة القبول في الثانوي العام قد بلغ 63750 طالبا وطالبة ويكون أعداد الفصول المتاحة للقبول في الصف الأول الثانوي بالعام الدراسي القادم بلغ حوالي 1177 فصلا دراسيا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الشرقية

واعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2021 /2022، وتكون بنسبة نجاح بلغت حوالي 83.96%، حيث أن تقدم لآداء الامتحان عدد 136996 طالب وطالبة وحضر منهم عدد 135865.

ووصلت نسبة النجاح بالإعدادية العامة حوالي 84.26٪ وتقدم لأداء الامتحان عدد 134758 طالب وطالبة وحضر منهم عدد 133745.

كما أن اعتمد المحافظ النتيجة العامة لجميع امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية، وتكون بنسبة نجاح 64.57 % ، حيث أن تقدم لآداء الامتحان عدد 2172 طالب وطالبة وحضر منهم 2055.

واعتمد محافظ الشرقية النتيجة العامة لجميع امتحانات الشهادة الإعدادية للطلاب الصم بنسبة نجاح تصل إلى 94 % ، حيث أن تقدم لآداء الامتحان عدد 55 طالب وطالبة ، أن كما بلغت نسبة نجاح في الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين عدد 81 % حيث أن تقدم لآداء الامتحان عدد 11 طالب وطالبة.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات