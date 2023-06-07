الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط بوابة الأزهر للنتائج.. نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الترم الثاني

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية الأزهرية

مع إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي في الكثير من المحافظات معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الترم الثاني عبر جوجل، من قبل الطلاب وأولياء أمورهم خلال هذه الساعات عن نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023، للاطمئنان على مستقبل أبنائهم، وللانتقال إلى الصف الأول الثانوي.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الترم الثاني

وتنشر “الدستور” في هذه السطور القادمة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023، ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية.

ومن المقرر إعلان نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2023، بعد اعتمادها من خلال الدكتور محمد الضويني، بصفته وكيل الأزهر الشريف.

وكان طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2023، اختتموا جميع امتحاناتهم باللغة الأجنبية وأيضا المستوى الرفيع، في يوم السبت الموافق يوم 27 من مايو 2023، فيما أن ابتدت امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية في يوم السبت الموافق يوم 20 مايو 2023.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

وعن طريقة الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية، سيكون بهذه الطريقة:

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

يمكن الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية وذلك عن طريق الضغط على “هذا الرابط” من هنا، وذلك فور اعتمادها من خلال وكيل الأزهر.

وأعنلت "بوابة الأزهر الإلكترونية" عن أن نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية فيالفصل الدراسي الثاني 2022 / 2023، سوف تكون بعد أيام.

وبعد إعلان نتيجة الشهاة الإعدادية الأزهرية لعام 2023، فسوف يتم نشر نتيجة الإعدادية الأزهرية، في بوابة الأزهر الإلكترونية.

برقم الجلوس والاسم.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2023 الترم الثاني

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالغربية برقم الجلوس

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية

وعن توزيع كافة درجات الصف الثالث الإعدادي الأزهرية لعام 2023 بهذا العام فسوف يكون كالآتي: 

  • مادة أصول الدين:  100 درجة.
  • مادة اللغة العربيه:  100 درجة.
  • مادة الرياضيات: 60 درجة.
  • مادة الفقه: 50 درجة.
  • مادة الثقافة الإسلامية: 20 درجة.
  • مادة القرأن الكريم: 40 درجة.
  • مادة اللغه الانجليزيه الأجنبيه: 40 درجة.
  • مادة الدراسات الاجتماعيه: 40 درجة.
  • مادة العلوم: 40 درجة.
  • مجموع الترم الثانى من حوالي 490 درجة.
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