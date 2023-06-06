برقم الجلوس والاسم.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2023 الترم الثاني

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2023 الترم الثاني، من قبل الدكتور ممدوح غراب، خلال الساعات المقبلة، بعد الانتهاء من أعمال المراجعة ورصد الدرجات، تمهيدًا لنشرها عبر الموقع الرسمي لمحافظة الشرقية بالاسم ورقم الجلوس إلكترونيًا، وفي جميع المدارس.

نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2023 الترم الثاني

وكشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، عن انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية 2023 الترم الثاني لجميع المواد، وبدء عملية المراجعة ورصد الدرجات تمهيدًا لاعتمادها رسميًا.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، سيعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني نهاية الأسبوع الجاري، أو بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، في وقت سابق، عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني في كل محافظة على حدة، بعد انتهاء الامتحانات بنحو أسبوع أو عشرة أيام، وفقا لانتهاء أعمال لجان التصحيح والمراجعة في كل المديريات التعليمية.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني

وعن توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مجموع درجات الشهادة الإعدادية الإجمالي يبلغ 280 درجة، مقسمة على الترمين الأول والثاني بواقع 140 درجة لكل منهما، من المواد المضافة للمجموع على النحو التالي:-

مادة اللغة العربية: 80 درجة

مادة الرياضيات: 60 درجة

مادة اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة

مادة الدراسات الاجتماعية: 40 درجة

مادة العلوم: 40 درجة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2023 الترم الثاني

ويستعرض "الدستور" رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس والاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، فور اعتمادها رسميا، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم الشرقية من هنا.

الضغط على نتيجة الترم الثاني للصف الثالث الإعدادي للعام 2023

تسجل رقم جلوس الطالب لامتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023.

الضغط على كلمة «النتيجة النهائية» لتظهر أمامك نتيجة جميع درجات الترمين الأول والثاني بعد جمعهما.

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