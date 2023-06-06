الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالغربية برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

حصل «الدستور» على نسخة من نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية، وذلك بعد اعتمادها رسميًا، من محافظ الغربية مساء اليوم الثلاثاء.

واعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي2023، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية، وذلك بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وعدد من القيادات التنفيذية.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالغربية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى 2023 ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول عليها من خلال الدخول على موقع جريدة الدستور والحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2023.

محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الدراسي الثاني

ونستعرض لكم فى السطور التالية رابط  وخطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 علي موقع الدستور برقم الجلوس فقط.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية

  1. الدخول على موقع الدستور المخصص للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية، (من هنا).
  2. اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
  3. كتابة الكود الموجود فى المربع
  4. كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب
  5. اضغط على كلمة نتيجة الطالب

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 برقم الجلوس الترم الثاني

وكان المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد أعلن أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، تم إعلانها في المدارس على مستوى الإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة بعد أن تم الانتهاء من أعمال التصحيح.

وأوضح "حسن" في تصريحات لـ"الدستور" أن الامتحانات فور انتهائها بدأت المدارس في أعمال التصحيح فورًا، حيث جرت أعمال التصحيح داخل كل مدرسة على حدى، مبينا أنه تم التأكيد على مراعاة الدقة في التصحيح وأن يحصل كل طالب على حقه كاملا في الدرجات.

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