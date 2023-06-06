نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 برقم الجلوس الترم الثاني

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا ، إن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تجري على قدم وساق للانتهاء من إعداد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة المنيا.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة المنيا

ومن المقرر ان يتم إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة المنيا غدا الاربعاء أو بعد غد، وذلك بعد اعتمادها من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا .

مديرية التربية والتعليم بالمنيا

وأوضح حمدي مصطفى، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الأجابات بكل دقة وتم مراجعة التصحيح أكثر من مرة حرصا علي مصلحة الطلاب والطالبات ، مشيرا إلي أنه أكد علي العاملين بالكنترول علي وضع مصلحة الطلاب والطالبات نصب أعينهم ، وحصول كل طالب وطالبة علي حقهم بالكامل في الدرجات التي يستحقوها ، مؤكدا أن أعمال الرصد تقارب علي الإنتهاء ، حيث سيتم بعد ذلك تقديم النتيجة للمحافظ لأعتمادها وإعلانها علي الفور

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء أمتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة المنيا بلغ 94 ألف و 497 بنطاق 413 لجنة بجميع مراكز المحافظة التسع .

نتيجة الشهادة الاعدادية 2023

وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا، قد شهدت شكاوي واستغاثات من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور ، بسبب وجود أخطاء وصعوبة الأمتحانات وهو ما جعل الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا ، يعلن أستجابة المحافظة لشكاوي ومناشدات أهالي طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية بسبب صعوبة إحدى فقرات الاسئلة في مادة الهندسة (الفقرة (أ) من السؤال الخامس)، واستجابة لتلك الشكاوي ، تم توجيه مدير مديرية التربية والتعليم بسحب عينة عشوائية من مادة الهندسة وتصحيحها، ووفقا لما ستسفر عنه نتائج تصحيح العينة العشوائية فسوف سيتم اتخاذ القرار المناسب لمصلحة الطلاب بإعادة توزيع الدرجات إن لزم الأمر، كما تم التوجيه بإعادة توزيع الدرجات للسؤالين الرابع والخامس في مادة الهندسة في امتحان الشهادة الاعدادية للمدارس الرسمية للغات وذلك لوجود اختلاف في امتحان الهندسة باللغة العربية عن النسخة الانجليزية في إطار الحرص على مصلحة الطلبة والطالبات.