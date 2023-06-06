الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الدراسي الثاني

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2023 للفصل الدراسي الثاني، منذ قليل، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2023 

كانت مديرية التربية والتعليم قد انتهت من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بدقة وإعطاء كل طالب حقه كاملا في الدرجات، وأعلنت النتيجة منذ لحظات.

وكان المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد أعلن أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، تم إعلانها في المدارس على مستوى الإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة بعد أن تم الانتهاء من أعمال التصحيح.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 برقم الجلوس الترم الثاني

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2023 بالاسم ورقم الجلوس فقط

بوابة الأزهر الالكترونية نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالدرجات

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2023 

وأوضح "حسن" لـ"الدستور" أن الامتحانات فور انتهائها بدأت المدارس في أعمال التصحيح فورا، حيث تمت داخل كل مدرسة على حدى، مبينا أنه تم التأكيد على مراعاة الدقة في التصحيح وأن يحصل كل طالب على حقه كاملا في الدرجات.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الغربية الترم الثاني برقم الجلوس عبر الدستور من هنا.

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