محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الدراسي الثاني

اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2023 للفصل الدراسي الثاني، منذ قليل، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2023

كانت مديرية التربية والتعليم قد انتهت من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بدقة وإعطاء كل طالب حقه كاملا في الدرجات، وأعلنت النتيجة منذ لحظات.



وكان المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد أعلن أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، تم إعلانها في المدارس على مستوى الإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة بعد أن تم الانتهاء من أعمال التصحيح.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2023

وأوضح "حسن" لـ"الدستور" أن الامتحانات فور انتهائها بدأت المدارس في أعمال التصحيح فورا، حيث تمت داخل كل مدرسة على حدى، مبينا أنه تم التأكيد على مراعاة الدقة في التصحيح وأن يحصل كل طالب على حقه كاملا في الدرجات.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الغربية الترم الثاني برقم الجلوس عبر الدستور من هنا.