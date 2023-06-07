متاح الآن| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

مع إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي حرص الأهالي بمحافظة الشرقية والطلاب على معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني للاطمئنان على مستقبل أبنائهم، وأعلنت محافظة الشرقية عن الاعتماد لنتائج الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية 2023، تكون بنسبة نجاح 85.9% اليوم الأربعاء، 7 يونيو 2023 الجاري.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني في الشرقية.

كما أن قد تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بالشرقية من خلال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ويتاح الآن الحصول عليها من خلال الدستور بكل سهولة عن طريق كتابة رقم الجلوس وكتابة الكود في المربع بالأسفل والقيام بالضغط على بحث من خلال الرابط هنا.

وأعلنت محافظة الشرقية عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في العام الدراسي 2022/ 2023، وقالت إن تكون نتيجة الشهادة الإعدادية قد تم الإعلان عنها رسميًا من خلال رابط الرسمي لمحافظة الشرقية، وإنه سيتم تسلم نسخة من النتيجة كافة مواد الترم الثاني وأوائل للشهادة الإعدادية في كل مدرسة في الساعات القادمة.

والمجموع الكلي للشهادة الإعدادية يكون من 280 درجة، ستقسم إلى 140 درجة في الترم الأول ومثلهم أيضا بالترم الثاني، وعلى أن تكون “درجة النجاح” في الصف الثالث الإعدادي فقط من مجموع 140 درجة بنسبة تكون 50%، وبدون إضافة مواد (الحاسب الآلي والتربية الدينية والتربية الفنية) إلى المجموع.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2023 اليوم

كشفت محافظة الشرقية عن ميعاد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية 2023، وتم اعتماد نتائج الصف الثالث الإعدادي بالترم الثاني 2023 الشرقية سوف يتم رسميًا من خلال بنسبة نجاح 85.9%.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2023 برقم الجلوس