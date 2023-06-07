محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.9%

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.9%، وسوف تتم إتاحتها على البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية.

وبلغت نسبة نجاح مدارس الصم 94%، فيما بلغت نسبة نجاح مدارس النور للمكفوفين 83%، وبلغ إجمالي الطلاب الذين تقدموا لامتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 138 ألف طالب وطالبة، موزعين على عدد 761 لجنة على مستوي 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

وتم الانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات الصف الثالث الإعدادي، وأعمال رصد الدرجات وحصرها للتأكد من حصول الطلاب على درجاتهم دون أخطاءٍ تُذكر.

ومن المقرر إعلان النتيجة وإعلان أسماء الأوائل على مستوى المحافظة وإتاحة النتيجة على الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية.