بعد ظهور الشهادة الإعدادية.. تنسيق الثانوية العامة 2023

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عبر السوشيال ميديا ومن خلال موقع البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل"، عن تنسيق المرحلة الثانوية خاصًة بعد ظهور الشهادة الإعدادية خلال الأيام القليلة الماضية بعدد من محافظات الجمهورية.

تنسيق الثانوية العامة 2023

ويرصد "الدستور" تنسيق الثانوية العامة 2023 في مدارس القاهرة، وذلك خلال السطور التالية.

اعتمد خلال الأيام القليلة الماضية محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، وذلك بنسبة تجاوزت 85%، ولذلك فإن تنسيق الثانوية العامة 2023 في مدارس القاهرة سوف يتراوح ما بين 235 و245 درجة للمرحلتين الأولى والثانية، وسوف تعلن مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة عن الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية العامة والثانوي التجاري، وفتح الأبواب التنسيق أمام الطلاب.

خطوات تنسيق الثانوية العامة 2023 في القاهرة بعد الشهادة الإعدادية

خلال الساعات المقبل سوف تعلن الإدارة العامة للتعليم في محافظة القاهرة مراحل التنسيق في المحافظة، وفي العام الماضي تم تقسيم مراحل التقدم للمدارس الثانوية العامة إلى 4 مراحل وهي:

- الأولى للطلاب الحاصلين على مجموع يبدأ من 255 إلى 280 درجة.

- الثانية الطلاب الحاصلين على مجموع 245 حتى 254 درجة.

- الثالثة الطلاب الحاصلين على مجموع 235 حتى 244 درجة.

- أما المرحلة الرابعة من خلالها يتم استقبال أوراق الطلاب المتخلفين عن التقديم في المراحل الثلاثة السابقة.

موعد إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 في القاهرة بعد الاعدادية

تجدر الإشارة إلى أن كل مرحلة من المراحل السابقة سوف تستغرق لمدة 3 أيام فقط، وأكدت أن إعلان مواعيد التقديم يتم حسب كل إدارات تعليمية تابع لها الطالب، ليتم توزيعهم على المدرسة حسب الموقع الجغرافي أو مربع الإدارة التعليمية التي حصل الطالب أو الطالبة الشهادة الإعدادية من مدرسة تابعة لها.