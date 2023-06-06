تنسيق الثانوية العامة 2023 بالجيزة

يبحث أولياء الأمور بمحافظة الجيزة عن نتائج تنسيق الثانوية العامة 2023، بعد اعتماد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء الماضي.

ويسأل أولياء الأمور والطلاب عن الحد الأدنى للقبول بالصف الأول مدارس الثانوية العامة بمحافظة الجيزة.

وتعتبر المرحلة الثانوية المرحلة التي ينتظرها أولياء الأمور والطلاب نظرا لأنها آخر مراحل التعليم وهي التي تصنع من التلميذ طالبا جامعيا.

وأعقبت اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية حالة من الطمأنينة وذلك لبلوغ نسبة النجاح 85,17%، وحصد ٢٥٥ طالبا الدرجات النهائية والتي تصل إلى 280 درجة وقامت بتكريمهم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ (الدور الأول) بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85,17%، حيث بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية ٢٥٥ طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين ١٠٠ %.