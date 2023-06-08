توقعات تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 قنا بعد ارتفاع نسبة النجاح 13%

مع إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة قنا، كثر التساؤل عن توقعات تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 قنا عبر المحرك جوجل، للاطمئنان على مستقبلهم، وينتظر آلاف من الطلاب بمحافظة قنا وأولياء الأمور الإعلان عن التنسيق للقبول في الصف الأول الثانوي العام بالسنة الدراسية القادمة 2023-2024، عقب ظهور نتيجة امتحان دور مايو 2023.

توقعات تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 قنا

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور توقعات تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 محافظة قنا.

ويعتمد تنسيق الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات، وتكون على حساب المجموع التكراري للطلبة والأماكن المتاحة في كافة المدارس، وبمقارنة كافة بيانات العام الماضي بالحالي يتاح الحصول على جميع مؤشرات عن درجة القبول في الصف الأول الثانوي العام.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2023

واعتمد محافظ قنا، “اللواء أشرف الداودي”، نتيجة شهادة الإتمام للدراسة في مرحلة التعليم الأساسي لعام 2022-2023 بنسبة نجاح بلغت حوالي 86.12%، وقال اللواء أشرف الداودي إن عدد طلبة الشهادة الإعدادية بلغ في هذا العام حوالي 54917 طالب وطالبة وحضر منهم حوالي 54144 وحقق النجاح عدد 46627 طالبا وطالبة.

وفي العام الدراسي الماضي، كانت نسبة النجاح لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2022 في محافظة قنا بلغت حوالي 73.6%، وتقدم لجميع امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2022 عدد 54311 طالب وطالبة، وتمكن عدد حوالي 40590 منهم من الاجتياز لجميع الامتحانات.

وقرر محافظ قنا حينها أن سوف يكون الحد الأدنى لقبول الطلبة في جميع المدارس الثانوية العامة بالمحافظات عدد 244 درجة وتكون في المرحلة الأولى، وذلك بناء على المذكرة المقدمة له من خلال مديرية التربية والتعليم.

ارتفاع نسبة النجاح 13%

ونجد من تلك البيانات أن نسبة النجاح ارتفعت بنسبة 13% عن العام الماضي، وهو معدل نادر في جميع امتحانات الشهادة الإعدادية في كافة المحافظات، وارتفع عدد جميع الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية في محافظة قنا بحوالي عدد 6 آلاف طالب وطالبة، وعليه يكون من المنتظر أن يكون الحد الأدنى لطلاب الصف الأول الثانوي من مجموع 245 درجة إلى 250 درجة.