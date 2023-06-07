الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توقعات تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 الإسكندرية للمدراس الثانوية

طلاب
طلاب

تنسيق الشهادة الاعدادية 2023 الإسكندرية، هومحل ترقب الطلبة والطالبات الناجحين بالصف الثالث الإعدادي للالتحاق بالمرحلة الثانوية، مما يجعل التنسيق محل اهتمام من جميع الطلاب حيث يحدد المرحلة الثانوية والتي تعد مرحلة فارقة في التعليم، ويحدد التنسيق الالتحاق بين الثانوية العامة والفنية بأنواعها، ومدارس المتفوقين.

تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 الإعدادية

إزداد البحث خلال الساعات الماضية عن تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 الإسكندرية، بعد مرور أسبوع على إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الإسكندرية يوم الأربعاء الماضي 31 مايو بنسبة نجاح 83.9% حيث ارتفعت نسبة النجاح هذا العام عن العام الماضي بنسبة 6%، وتسود حالة من الترقب والتوتر لين الطلاب وأولياء الأمور لإنتظار نتائج التنسيق التي تحدد للطالب مرحلة التعليم المهمة القادمة.

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2022 / 2023، بنسبة نجاح بلغت 83.9 % بزيادة نسبة نجاح 6% عن العام الماضي، وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية ، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم  في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدًا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، مطالبًا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الإسكندرية 2023 عبر الدستور

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.9%

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2023 برقم الجلوس

أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2023

بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 102817 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100077 طالب وطالبة، أما إجمالي عدد الأوائل الحاصلين على الدرجات النهائية 38 طالب وطالبة، كما بدأ التقديم التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 3 من يونيو 2023 وتستمر لمدة خمسة عشر يومًـا.

توقعات تنسيق الشهادة الاعدادية الإسكندرية 2023

مع انتظار إعلان تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية للإلتحاق بالمرحلة الثانوية، يتوقع أولياء الأمور ارتفاع تنسيق الثانوية العامة عن العام الماضي، وذلك لارتفاع نسبة النجاح حيث بلغت نسبة النجاح العام الماضي 77.9٪  بفارق 6٪ عن العام الحالي، وتم العام الماضي اعتماد تنسيق الثانوية العام ب 225درجة بالمرحلة الأولى، و215درجة للمرحلة الثانية، و210للمرحلة الثالثة، وذلك بحسب عدد الطلاب والأماكن الشاغرة في المدارس الثانوية. 

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